Сергей Дарькин покинул пост губернатора Приморья

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ принял отставку губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора назначен ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Сергей Дарькин занимал пост губернатора Приморского края более 10 лет. Впервые он возглавил регион в 2001 г., выиграв губернаторские выборы. После этого он дважды переназначался на этот пост после отмены прямых выборов: в 2005 г. - по представлению Владимира ПУТИНА, тогда Президента России, и в 2010 г. - по представлению действующего главы государства Дмитрия Медведева.

«Дальневосточный капитал».