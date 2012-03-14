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Приморское УФАС России пополнило госказну на 4,3 млн рублей

14 Марта 2012, 15:58 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта, ZRPRESS. По словам руководителя Приморского УФАС России Сергея Вялых, Управление отмечает сохраняющуюся динамику значительного количества нарушений (45,5% в 2011 г., в 2010 – 60%, в 2009 – 46%) со стороны субъектов естественных монополий.

В Приморском УФАС России состоялась пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Управления в 2011 году. О работе антимонопольного органа рассказали руководитель Приморского УФАС России Сергей Вялых и заместитель руководителя Дмитрий Абросимов.

Основными целями и задачами работы Приморского УФАС России на 2011 год явились: продолжение контроля в основных направлениях деятельности, контроль за соблюдением законодательства при строительстве объектов саммита АТЭС-2012, мониторинг цен на основные продукты питания, авиационное и автомобильное топливо, всестороннее адвокатирование, направленное на предупреждение нарушений антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе, о естественных монополиях и о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

Суммарное количество дел, возбужденных по признакам нарушения статьи 10 в отчетном периоде составило 42, в том числе по 18 рассмотренным делам выданы предписания, 2 дела прекращены производством в связи с добровольным устранением нарушения антимонопольного законодательства лицом, его совершившим, по 2 делам предписания не выдавались, по 20 делам производство было прекращено по причине не подтверждения факта нарушения.

«В 2011 году можно отметить увеличение количества выявленных нарушений, связанных с навязыванием невыгодных условий договора, в том числе договора технологического присоединения со стороны сетевых организаций. При этом обращения поступали преимущественно от граждан и индивидуальных предпринимателей», - рассказал Дмитрий Абросимов.

Также антимонопольщики отметили типичные нарушения в сфере подключения к коммунальным сетям– это нарушение установленных законодательством сроков рассмотрения заявок на технологическое присоединение; уклонение (отсутствие ответа) от заключения договора на технологическое присоединение; навязывание невыгодных и необоснованных требований в договоре на технологическое присоединение и (или) технических условиях; отказ от заключения договора на технологическое присоединение.

По словам руководителя Приморского УФАС России Сергея Вялых, Управление отмечает сохраняющуюся динамику значительного количества нарушений (45,5% в 2011 г., в 2010 – 60%, в 2009 – 46%) со стороны субъектов естественных монополий.

Также возросло число проверок, проводимых антимонопольным органом в сфере размещения заказа. Всего за 2011 год Приморским УФАС России осуществлено 4 плановые проверки и 1394 внеплановые проверки по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о размещении заказа. Наиболее частое нарушение – нарушение пункта 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов при проведении открытых аукционов на выполнение строительных работ.

Как отметили докладчики, в Приморское УФАС России в 2011 году поступило 103 обращения от заказчиков о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков, за 2010 год – 93. По результатам проведенных проверок в 35 случаях факт уклонения поставщика от заключения контракта не подтвердился. В 45 случаях, Управление приняло решение о включении недобросовестных поставщиков в реестр. 23 обращения заказчиков были возвращены в связи с отсутствием необходимых документов, сведений, а также оснований для рассмотрения обращений.

Что касается законодательства о рекламе, то в 2011 году Приморским УФАС России было возбуждено 39 дел. По результатам рассмотрения 28 дел приняты постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа, 23 постановления исполнены.

Однако, основным направлением деятельности антимонопольного органа в 2011 г., согласно поручению главы ФАС России И.Ю.Артемьева, стало выявление картельных сговоров. Управление усилило работу в указанном направлении, в результате чего было выявлено: картельных сговоров и иных соглашений – 5 (3 в 2010г.).

Кроме того, в силу проведенной работы с органами власти, заметно уменьшилось количество нарушений с их стороны, хотя оно по прежнему велико и составляет 58 нарушений по различным статьям ФЗ «О защите конкуренции» (из 90 всех нарушений указанного закона).

Стоит отметить, что благодаря Приморскому УФАС России, государственная казна в 2011 году пополнилась на 4,3 миллиона рублей.

Подводя итог пресс-конференции, руководитель Приморского УФАС России Сергей Вялых пообещал и в дальнейшем повседневной деятельностью Управления воплощать в жизнь цели, реализация которых возложена на антимонопольные органы.

Автор: Пресс-служба Приморского УФАС России
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