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Отделение Федерального агентства научных организаций будет создано в Приморье

14 Февраля 2014, 17:39 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел двухстороннюю встречу с руководителем Федерального агентства научных организаций Михаилом Котюковым.

Руководитель федерального агентства предложил создать в Приморье постоянно-действующую научную площадку.

«Сейчас важно интегрировать усилия коллективов научных институтов и образовательных организаций, работающих на территории края, с региональной экономикой при взаимодействии с краевыми властями», - сказал он.

По словам Михаила Котюкова, в Приморье уже есть положительные результаты реализации ряда научных программ и проектов.

Владимир Миклушевский в свою очередь выступил с предложением по формированию государственного задания для научных организаций Приморья.

«Хотелось бы заручиться вашей поддержкой в этом вопросе. Сейчас схема финансирования науки изменилась, что делает её более профессионально ориентированной. Фундаментальная составляющая должна оставаться, но меня, как руководителя региона, интересуют прикладные результаты», -  сказал он.

В завершении встречи Михаил Котюков предложил также создать подразделения федерального агентства научных организаций в Приморье.

«Сейчас нужно скоординировать эту работу. Для формирования регионального подразделения нам необходимы, в первую очередь, квалифицированные кадры, специалисты, готовые выполнять эту ответственную работу. А также интеграция со структурами краевой власти», -  сказал руководитель федерального агентства.

Владимир Миклушевский заявил, что в ближайшее время он проработает этот вопрос и выдвинет предложения.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  образование  кадры  миклушевский  наука 



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Комментарии

  • Антон07:27, 03.03.2014#

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