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Отделение Федерального агентства научных организаций будет создано в Приморье
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел двухстороннюю встречу с руководителем Федерального агентства научных организаций Михаилом Котюковым.
Руководитель федерального агентства предложил создать в Приморье постоянно-действующую научную площадку.
«Сейчас важно интегрировать усилия коллективов научных институтов и образовательных организаций, работающих на территории края, с региональной экономикой при взаимодействии с краевыми властями», - сказал он.
По словам Михаила Котюкова, в Приморье уже есть положительные результаты реализации ряда научных программ и проектов.
Владимир Миклушевский в свою очередь выступил с предложением по формированию государственного задания для научных организаций Приморья.
«Хотелось бы заручиться вашей поддержкой в этом вопросе. Сейчас схема финансирования науки изменилась, что делает её более профессионально ориентированной. Фундаментальная составляющая должна оставаться, но меня, как руководителя региона, интересуют прикладные результаты», - сказал он.
В завершении встречи Михаил Котюков предложил также создать подразделения федерального агентства научных организаций в Приморье.
«Сейчас нужно скоординировать эту работу. Для формирования регионального подразделения нам необходимы, в первую очередь, квалифицированные кадры, специалисты, готовые выполнять эту ответственную работу. А также интеграция со структурами краевой власти», - сказал руководитель федерального агентства.
Владимир Миклушевский заявил, что в ближайшее время он проработает этот вопрос и выдвинет предложения.
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