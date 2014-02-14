Отделение Федерального агентства научных организаций будет создано в Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел двухстороннюю встречу с руководителем Федерального агентства научных организаций Михаилом Котюковым.

Руководитель федерального агентства предложил создать в Приморье постоянно-действующую научную площадку.

«Сейчас важно интегрировать усилия коллективов научных институтов и образовательных организаций, работающих на территории края, с региональной экономикой при взаимодействии с краевыми властями», - сказал он.

По словам Михаила Котюкова, в Приморье уже есть положительные результаты реализации ряда научных программ и проектов.

Владимир Миклушевский в свою очередь выступил с предложением по формированию государственного задания для научных организаций Приморья.

«Хотелось бы заручиться вашей поддержкой в этом вопросе. Сейчас схема финансирования науки изменилась, что делает её более профессионально ориентированной. Фундаментальная составляющая должна оставаться, но меня, как руководителя региона, интересуют прикладные результаты», - сказал он.

В завершении встречи Михаил Котюков предложил также создать подразделения федерального агентства научных организаций в Приморье.

«Сейчас нужно скоординировать эту работу. Для формирования регионального подразделения нам необходимы, в первую очередь, квалифицированные кадры, специалисты, готовые выполнять эту ответственную работу. А также интеграция со структурами краевой власти», - сказал руководитель федерального агентства.

Владимир Миклушевский заявил, что в ближайшее время он проработает этот вопрос и выдвинет предложения.

ZRPRESS.RU, Владивосток.