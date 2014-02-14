Игорь Шувалов проведет заседание Наблюдательного совета ДВФУ

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов сегодня, 14 февраля, прибыл с рабочим визитом в Приморье.

Здесь первый вице-премьер проведет заседание Наблюдательного совета Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Игорь Шувалов уже проинспектировал Медцентр ДВФУ, обошел врачебные кабинеты, осмотрел приемное отделение, реанимацию. Далее он прошелся по кампусу, заходил в аудитории, посетил лекцию Юридической школы университета.

В данный момент, первый вице-премьер проводит встречу со студенческим активом. Студенты обсуждают с Игорем Шуваловым вопросы, связанные с обустройством кампуса, безопасностью и образовательным процессом.

После студентов первый вице-премьер встретится с высшим преподавательским составом Университета.

В ходе визита Игоря Шувалова сопровождает губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.