Медики Приморского края прописали здравоохранению "Действие"

«Белые халаты» создали независимый профсоюз «Действие», который, в отличие от «официального», похоже, не собирается сидеть, сложа руки.

Пикет «За достойную медицину», прошедший во Владивостоке 9 февраля, погоды ни на политическом, ни на поле здравоохранения не сделал, однако медицинскую профсоюзную общественность в тонус привел. На последовавшем после совещании в администрации Приморского края, посвященном модернизации краевого здравоохранения, раздавались даже предложения «запретить прессе» публиковать такого рода информацию.

В ходе совещания председатель приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ирина ЛИЗЕНКО высказалась о непрофессионализме некоторых СМИ, которые распространяют непроверенную информацию: «Приморская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ не имеет никакого отношения к планируемому пикету медицинских работников. В одной из газет был опубликован материал, который не соответствует действительности, предложенные цитаты были вырваны из контекста».

То, признаемся, был камень в огород «ЗР», газета – единственная - накануне сообщила со ссылкой на сайт vladmedicina.ru, что «медики будут требовать встречи с губернатором». Требования не получилось, собственно, как и полноценного пикета: чиновники администрации Приморского края до позднего вечера тянули с согласованием заявленного пикета. Отказать нельзя было – все по закону, о согласовании стало известно поздним вечером. Организаторы обзвонили, кого успели.

Кстати, желание «ЗР» поднимать на своих страницах острые вопросы из области здравоохранения, вовсе не говорит о желании редакции видеть в медицине исключительно негативное. Нас не проведешь, такой подход – это классический способ определенной категории людей защищаться и уходить от ответов, а часто и от ответственности. Так напишешь про колдобину на проселочной дороге, а тебе «оттуда»: вы что, Россию не любите?! Издательская компания «Золотой Рог» даже выпускает специализированное издание «Журнал здоровья», где главными героями, а частенько и авторами выступают как раз приморские медики. И положительные изменения в нашем здравоохранении мы прекрасно видим. Но это не дает никаких оснований замалчивать недостатки.

Ну, а теперь как непрофессионал профессионалу, уверенному, что пикеты медработников может устраивать только Федерация профсоюзов.

Акцию "За достойную медицину", организовал межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие». Представителей его в Приморье нет. Посильную помощь оказывал представитель независимого профсоюза «Учитель» в Приморье Николай СОСНОВ. Как он говорит, независимые общественные организации стараются помогать друг другу.

Профсоюз «Действие» создан лишь в декабре 2012 года для противодействия «поголовному переходу на НСОТ (новая система оплаты труда. – Прим. «ЗР») и подушевому финансированию, «оптимизации» поликлиник и больниц, катастрофе на первичном звене оказания помощи, новому закону «Об охране здоровья…». Иными словами, против коммерциализации медицины, ухудшения условий труда медработников, сокращения зарплат, массовой ликвидации учреждений здравоохранения. Если еще лаконичнее, профсоюз полагает, что отечественному здравоохранению нужны принципиальные, структурные, системные изменения, о чем официальный профсоюз никогда вопросов не ставил.

Например, политика укрупнения медучреждений ведет к повышению нагрузок на медиков при не сильно увеличившейся зарплате и снижению доступности их услуг. Очереди пациентов в поликлиниках отпугивают от отечественной медицины добрую треть пациентов. А про выдачу талонов раз в неделю в женских консультациях в 7.00 утра я молчу, чтобы «соответствовать действительности». Тенденция к увеличению платности услуг тоже наблюдается, но всячески отрицается. Как и другая тенденция – если у государства есть возможность сократить гособязательства - они будут сокращены. Кадры и зарплата в медицине - вообще отдельная песня. Объявленная зарплата врачей в Приморье к 2018 году в 104 тыс. рублей кого только не насмешила. Критерий один – надо дожить до 2018 года, желательно с обещавшей это командой краевой администрации.

Профсоюз «Действие», в частности, выступает за отмену критерия «средняя зарплата». Она у приморских медиков, по официальным данным, 34227 рублей. На практике найти «краевого» врача с такой зарплатой практически невозможно, за исключением, разве что, кого из больничного руководства. Наверное, она есть как таковая только на бумаге, но это зарплата не медиков, а врачей, и фактически ни одного, а минимум двух-трех, потому что на одну ставку таких денег не заработать. По словам Лизенко на вышеупомянутом совещании, «если работать на одну ставку, то зарплата врача-пульмонолога без категории, к примеру, составляет 10723 рубля в месяц, медсестры поликлиники второй квалификационной категории – 8080 рублей, санитарки – 5637 рублей. Это зарплаты – уже со всеми надбавками (выделено «ЗР»)». Мы ничего непрофессионально из контекста не вырвали?

Последствия очевидны. Возьмем тех же пульмонологов. Сочувствующие в Приморье профсоюзу «Действие» медики мне рассказали, что как-то так сложилось, что, примеру, наши пульмонологи в коммерческой медицине приложения не находят. Трудяги «грудной медицины» обречены работать на бюджетную зарплату. Как следствие, желающих стать пульмонологами в нашем медвузе все меньше и меньше.

К слову, наш премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ на днях сообщил о растущих просто как на дрожжах зарплатах российских учителей. По информации, которую докладывают ему, средняя зарплата по стране у учителей сегодня зашкалила за 30 тыс. Это, напомним, даже выше совокупной среднероссийской по всем отраслям и практически равно средней зарплате по Дальневосточному федеральному округу – 32,4 тыс. руб. Но несколько выше средней по Приморскому краю – 26,4 тыс. руб. Однако найти в том же Приморье учителя с зарплатой в 30 с хвостиком тысяч в обычных муниципальных школах также нереально. Пожалуй, даже среди совместителей, «нахапавших» себе кучу окладов. Возможно, если взять среднюю зарплату учителей из Москвы в 54 тыс. рублей - опять же, по официальным данным - которым серьезно доплачивается из бюджета по причине крайней дороговизны жизни в столице (хотя известно, что цены на основные товары в ДФО заметно дороже московских, ну да бог с ним), то, возможно, по стране что-то такое среднее и набежит... Однако вопиющая лукавость этих цифр никого не должна вводить в заблуждение. И медики, и учителя были и остаются одними из самых низкооплачиваемых категорий работников, обгоняя разве что несчастных тружеников сельского хозяйства.

Ну и последнее. Очередная акция профсоюза «Действие» Всероссийская акция протеста «Нет коммерциализации здравоохранения — Вместе за достойную медицину» намечена ориентировочно на 20 апреля 2013 года.

Ольга ЖУРМАН, газета "Золотой Рог", Владивосток.