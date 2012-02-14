Приморье не осталось в стороне от статьи Путина

Программные статьи кандидата в президенты РФ Владимира ПУТИНА сегодня, пожалуй, самые обсуждаемые в Интернете, СМИ и просто в разговорах россиян.

Приморцы, конечно, не остались в стороне. «ЗР» задал известным в крае людям вопрос: созвучны ли их собственным представлениям о будущем страны тезисы, высказанные Владимиром Путиным в статье «Демократия и качество государства», опубликованной неделю назад в газете «Коммерсантъ»? Оказалось, приморцы не только читали статью, но и готовы предлагать свое.

Тамара ВАВИЛОВА, основательница и генеральный директор компании «Гостиный двор»:

- В рассуждениях Путина о демократии и качестве государства мне импонирует то, что он предлагает конкретные, системные решения, способствующие тому, чтобы народовластие действительно стала подлинным. Безусловно, проблем в стране много, в частности, до сих пор так и не побеждена коррупция. Но несправедливо возлагать вину за это на правительство и президента. Борьба с этим злом невозможна без участия каждого из нас, это действительно должно стать общенациональным делом. А так, получается, что мы сами утром несем чиновнику взятку, а вечером обвиняем в этом власть.

Сегодня вообще модно ругать Путина, но давайте вспомним, какой была Россия до его прихода, когда действительно наблюдался кризис ответственного государственного мышления. Мы всей страной проходили трудный процесс взросления, все вместе вытягивали ее из трясины и реанимировали государство. И потому сегодня наше общество кардинально другое, нежели в начале 2000-х. Вместе с ростом благосостояния, уровня образованности выросла и наша требовательность к власти. И «выход среднего класса из узкого мирка строительства собственного благосостояния» на Болотную – это тоже результат наших общих усилий. Путин прав: наше гражданское общество стало несравненно более зрелым, активным и ответственным. Поэтому нам надо обновить механизмы нашей демократии. Они должны «вместить» и возросшую общественную активность.

Сегодня, к слову, очень своевременно показывают такие фильмы, как «Фурцева», «Жуков» и другие. Неужели мы хотим возвращения тех страшных времен и той беспомощности, царившей в обществе? Нет. Но нам также не нужны и политические шоу наряду с состязанием в раздаче популистских обещаний. Мы слишком долго шли к стабильности, и мне не хочется терять это ощущение. Патриотизм, он выражается не в словах, а в действиях. В том числе и в готовности прийти на избирательный участок.

Признаюсь честно, я не всегда ходила на выборы, не придавала значения тому, что мой голос тоже может быть важен. Но в этот раз обязательно пойду. Мне, кстати, очень симпатичен ПРОХОРОВ, но все-таки мой голос в пользу Путина, для меня именно он гарант стабильности и спокойствия в обществе, а сегодня это едва ли не самое важное, в чем нуждается Россия.

Виктор ГОРЧАКОВ, депутат Законодательного Собрания Приморского края:

- Я за то, чтобы губернаторов избирать на прямых выборах, потому как существующая сегодня система ущербна как по отношению к населению, так и к самим губернаторам.

Но я согласен, что в новом нормативном документе по избранию глав субъектов прямым голосованием жителей регионов, если он будет принят, необходимо предусмотреть механизм сдерживания и возможности отзыва губернаторов, с тем чтобы у них «голова не закружилась». До сих пор сменить руководителя региона можно только сверху, по утрате доверия. Очень важным здесь является также организация депутатского контроля за эффективностью действий исполнительной власти. Это будет разумно.

Юрий ШАТОВ, директор Дальневосточного филиала СГ «СОГАЗ»:

- Путин не единственный, кто говорит об опасности коррупции, необходимости макроэкономической стабильности, местном самоуправлении. Читал такие высказывания еще из уст царских министров и советских генсеков. Вот недавно это сделал и экс-министр КУДРИН, будучи уже отлученным от власти. Однако Путин стал первым из лиц, облеченных властью, который заявил, что надо делать практически. Открыто назвал цену потерь, по его мнению, ликвидация откатов позволить сэкономить 5-10 % бюджета, или 1-2 % ВВП ежегодно. Более того он признал за собой и своей командой часть ответственности за плохой деловой климат в стране.

Понятно, что трудно содержательно спорить с той программой, которую предлагает премьер, хотя все имеют право сомневаться в ее осуществляемости. Однако все понимают: мы должны изменить само государство исполнительную и судебную власть в России - демонтировать обвинительную связку правоохранительных, следственных, прокурорских и судебных органов. И, на мой взгляд, задача Путина не только в том, что организовать реформы государства, но и защитить тех, кто является реформатором.

Евгений БЛИНОВ, генеральный директор ООО «Грэйн ДВ», с июля 1990 года по февраль 1992-го председатель горисполкома Владивостока:

- Во-первых, я приветствую тезис о том, что «профессиональную закалку» политики и государственные администраторы должны получать именно в системе местного самоуправления». Я в свое время попал в систему, скажем так, нечаянно, но пройденная школа муниципального управления, хотя она так тогда не называлась, помогает мне всю остальную жизнь сходу распознавать в чиновниках, кто из них знает жизнь, как говориться, на земле, кто - нет. Закалка в муниципалитетах сильная, поскольку бьют такого чиновника и сверху начальство, и снизу народ. Люди здесь хорошо знают друг друга, работа всех служб не анонимна, на виду.

Во-вторых, финансовая состоятельность муниципалитетов и их автономность, о которых говорит Владимир Путин, – мечта любого градоначальника. Вот как ее достичь? Да, оставлять все налоги от малого бизнеса в городской казне было бы замечательно – это нельзя не приветствовать. Тогда мэры могут полноценно отчитываться перед своими избирателями. Но, думаю, этого недостаточно. У городских администраций очень много функций, слабо обеспеченных законными правами, в том числе и финансовыми, поэтому и депутатам, и мэру часто приходится идти на поклон в администрацию субъекта Федерации. Полагаю, надо бы и правами поделиться…

Виталий НОМОКОНОВ, профессор ДВФУ, директор Центра по изучению организованной преступности:

- Все четыре предложения раздела статьи «О развитии судебной системы» вполне конструктивны, а последнее - о возрождении «судебной» журналистики - вообще носит едва ли не революционный характер, учитывая все более усиливающуюся тенденцию фактического игнорирования материалов журналистских расследований. Но для успешной реализации этого нужно включить в Уголовно-процессуальный кодекс и другие соответствующие законы нормы, обязывающие правоохранительные органы реально, а не формально проверять материалы СМИ, отвечать на запросы журналистов и запрещающие отфутболивать эти материалы тем органам и лицам, которые и подвергаются критике в материалах.

Владимир Путин в статье констатирует, что главный вопрос судебной системы - ярко выраженный обвинительный, карательный. Я бы подискутировал насчет этого. По-моему, главная беда и изъян нашей судебной системы – это ее фактическая зависимость от исполнительной власти, хотя законодательно продекларирована зависимость только от Закона. У нас господствует известное т.н. «командное право». Сюда бы добавил еще, не столько даже карательный уклон, сколько бытующую избирательность, несправедливость, заказной характер немалого числа судебных решений и приговоров.

Александр ЗЫКОВ, сотрудник Центра политических исследований ВГУЭС:

- В статье Владимира Путина есть портрет среднего гражданина, который в целом большой политикой не интересуется, но поминает лихом власть придержащие, как только сталкивается с житейскими трудностями. Автор понимает, что причина возникновения этих трудностей - сбои в государственном управлении и элементарное человеческое несовершенство чиновников. Поэтому путь достижения демократии видится в новых стандартах госуслуг, в конкуренции государственных администраторов, адекватности по уровню квалификации чиновников и т.п., с чем спорить трудно.

В целом представленный в этой статье проект предлагает конкретные решения проблем эффективности управления государственными администраторами среднего звена. Уделив внимание муниципалитетам как школе демократии, Владимир Путин обратил внимание, с одной стороны, на проблему недостаточной самостоятельности российского общества, с другой - на близость местного уровня власти к народу. Стремление передать местные налоги муниципалитетам так же имеет целью управленческую эффективность.

Безусловно, хорошо, что пришло понимание, что демократия не ограничивается днем выборов, однако современные общественные настроения шире, чем только проблема честного подсчета голосов на выборах.

Подготовили Ольга ВЛАДИМИРОВА, Олег ЖУНУСОВ, Татьяна СУШЕНЦОВА, «Золотой Рог».