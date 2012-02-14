Кандидаты в президенты доверяют немногим

Кандидаты в президенты на прошлой неделе практически определились со списками своих доверенных лиц. «ЗР» решил познакомить своих читателей с приморскими представителями претендентов на должность президента. Ведь они имеют право говорить за кандидата, участвовать в дебатах или просто агитировать, встречаясь с людьми.

В Приморье от имени председателя правительства Владимира ПУТИНА могут говорить пятеро: актриса и по совместительству супруга губернатора Лариса БЕЛОБРОВА, депутат Законодательного Собрания, медик по образованию Анатолий БЕЛЯЕВ, председатель Приморской краевой общественной организации ветеранов Дмитрий ГРИГОРОВИЧ, и. о. заместителя директора по производству шахтоуправления «Восточная» «Приморскугля» Сергей ТЕСЕМНИКОВ.

К слову, Владимир Путин собрал самую крупную команду доверенных лиц по всей стране. В его списке 499 человек, среди которых немало людей с громкими именами. В их числе: академик Евгений ВЕЛИХОВ, оперная певица Анна НЕТРЕБКО, пианист Денис МАЦУЕВ, режиссеры Карен ШАХНАЗАРОВ, Никита МИХАЛКОВ, футболисты Игорь АКИНФЕЕВ, Андрей АРШАВИН, фигурист Евгений ПЛЮЩЕНКО, тренер Татьяна ТАРАСОВА, модельер Валентин ЮДАШКИН.

Миллиардер Михаил ПРОХОРОВ сформировал второй по общей численности, но самый крупный по Приморью пул. В его общем списке 372 человека. А в нашем крае от его имени могут выступать шестеро.

- Это не окончательный список. ЦИК еще не всех зарегистрировал, - пояснили «ЗР» в приморском избирательном штабе Михаила Прохорова.

А вот назвать фамилии доверенных лиц штаб отказался, сославшись на то, что нужно получить разрешение из Москвы. «ЗР» известно лишь, что в группе доверенных лиц по Приморью у Прохорова значится предприниматель, председатель Федерации водномоторного спорта Приморского края Юрий РЯБКО. Он, напомним, в августе прошлого года он был избран председателем регионального отделения партии «Правое дело» и покинул ряды партии практически одновременно с лидером Михаилом ПРОХОРОВЫМ, еще во время съезда в Москве.

В федеральном списке Михаила Прохорова немало сотрудников подконтрольных ему компаний. Хотя солидный список украшают такие звезды как Алла ПУГАЧЕВА, актер Леонид ЯРМОЛЬНИК, писатель Виктор ЕРОФЕЕВ…

Третье место по численности доверенных лиц - у лидера коммунистов Геннадия ЗЮГАНОВА. В его списке 228 человек. В Приморье его представляют проверенные соратники по партии. Их всего трое: секретарь крайкома КПРФ по идеологии, декан факультета философии, теологии и религиоведения ДВФУ, кандидат наук Геннадий КУЛИКОВ; член бюро крайкома КПРФ профессор ВГУЭС, доктор экономических наук Владимир ЕМБУЛАЕВ; первый секретарь Приморского крайкома ЛКСМ, менеджер строительной компании «Строительные ворота» Максим ШИНКАРЕНКО.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ со своим списком в 210 человек обосновался на четвертом месте. В приморском списке лидера ЛДПР руководители регионального отделения: координатор по Приморью, председатель комитета ЗС ПК Евгений ЗОТОВ, заместители координатора Андрей ФЕДЧУН и, по профессии - преподаватель истории, Андрей АНДРЕЙЧЕНКО. А также две сотрудницы аппарата регионального отделения Екатерина ЧАПЛЫГИНА и

- У нас доверенности выписаны для работы, а не для пиара, - пояснил «ЗР» Андрей Андрейченко. – Мы, приморцы, принимали активное участие в разработке дальневосточной части программы нашего кандидата в президенты.

Замыкает пятерку кандидатов в президенты по численности доверенных лиц лидер «Справедливой России» Сергей МИРОНОВ. На момент подготовки материала в его федеральном списке значилось всего 138 человек. Среди них такие знаменитые люди, как актриса Элина БЫСТРИЦКАЯ и хорошо известный дальневосточникам, экс-полпред, а ныне пенсионер Константин ПУЛИКОВСКИЙ. А вот в Приморье от Миронова получил доверенность лишь один человек – председатель общественной организации женщин Приморского края Зинаида ИОВКОВА.

Приморские справедливороссы все-таки подготовили список доверенных лиц, и после его регистрации Центральной избирательной комиссией отряд доверенных лиц Сергея Миронова существенно увеличится.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».