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Александр Ролик: Выборы в Общественную палату Приморья пройдут открыто

14 Января 2014, 11:00 | Приморье

13 января прошло совещание рабочей группы по избранию членов Общественной палаты Приморского края. Его провёл вице-губернатор края Александр Ролик.

Как сообщили в департаменте внутренней политики, участники обсудили методику проведения рейтингового голосования для проведения выборов в состав Общественной палаты Приморского края.

Кроме того, был утвержден график проведения конференций, в ходе которых будут выбираться претенденты в Общественную палату. Они пройдут 14, 15 и 16 января.

В эти дни поочерёдно будут избраны члены Общественной палаты, выдвинутые от муниципальных, региональных и общероссийских общественных организаций. От каждого уровня в состав палаты будут делегированы по 5 человек.

Выборы будут проводиться методом рейтингового голосования.

«Рейтинговое голосование и подсчет голосов пройдут прозрачно и открыто. Тем самым мы покажем, что данное мероприятие проходит  публично и  без нарушений», -  отметил вице-губернатор Александр Ролик.

Напомним, закон «Об Общественной палате Приморского края» был разработан по инициативе губернатора края Владимира Миклушевского и принят в трёх чтениях 30 октября 2013 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: выборы  общественная палата 



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