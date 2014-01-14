Александр Ролик: Выборы в Общественную палату Приморья пройдут открыто

13 января прошло совещание рабочей группы по избранию членов Общественной палаты Приморского края. Его провёл вице-губернатор края Александр Ролик.

Как сообщили в департаменте внутренней политики, участники обсудили методику проведения рейтингового голосования для проведения выборов в состав Общественной палаты Приморского края.

Кроме того, был утвержден график проведения конференций, в ходе которых будут выбираться претенденты в Общественную палату. Они пройдут 14, 15 и 16 января.

В эти дни поочерёдно будут избраны члены Общественной палаты, выдвинутые от муниципальных, региональных и общероссийских общественных организаций. От каждого уровня в состав палаты будут делегированы по 5 человек.

Выборы будут проводиться методом рейтингового голосования.

«Рейтинговое голосование и подсчет голосов пройдут прозрачно и открыто. Тем самым мы покажем, что данное мероприятие проходит публично и без нарушений», - отметил вице-губернатор Александр Ролик.

Напомним, закон «Об Общественной палате Приморского края» был разработан по инициативе губернатора края Владимира Миклушевского и принят в трёх чтениях 30 октября 2013 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.