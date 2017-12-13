"Профсоюз - это ваш ремень безопасности"

Председатель ФППК Владимир Исаков о горячих профсоюзных темах уходящего года и планах на 2018-й

По оценке Роструда, Приморье остается регионом с самой большой задолженностью по зарплате. Краевые предприятия должны своим работникам более 600 млн рублей. Ситуация могла быть еще более тяжелой, если бы не профсоюзы края, которые держат на контроле рынок труда, предвидят возможные проблемы и своевременно подключают к их решению власти и надзорные органы.

О том, что удалось сделать в 2017 году для сохранения социального мира в регионе, в каких случаях профсоюзы защищают не только работников, но и бизнес, и почему быть членом этой общественной организации выгодно, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал председатель Федерации профсоюзов Приморского края, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы г. Владивостока Владимир ИСАКОВ.

- Владимир Владимирович, ФППК ведет свой мониторинг трудовых нарушений на территории Приморья. Совпадает ли ваше видение с выводами федерального ведомства?

- Действительно, начиная с 2008 года, мы еженедельно фиксируем не только задержки заработной платы, но и другие нарушения трудового законодательства. Это необоснованные сокращения, изменения в оплате труда, связанные с простоями, проведением спецоценки рабочих мест, спорами по заключению коллективных договоров и другими проблемами. Сведения о нарушениях приходят от наших лидеров, поэтому мы держим в поле зрения только те предприятия, где есть профсоюзы, и не просто обозначаем нарушения, но работаем с ними.

Приведу пример. С начала года в наших сводках значился Находкинский судоремонтный завод, который пережил смену собственников и имел большие долги по заработной плате перед работниками. Мы еженедельно отслеживали ситуацию, работали с прокуратурой. Я общался с новым руководителем предприятия, и он пообещал ликвидировать долги по текущей зарплате, погасить старую задолженность. Свое слово он сдержал: с августа долгов по заработной плате перед работниками нет, как и задержек.

Неделю назад мы получили открытое письмо, в котором генеральный директор завода просит помочь предприятию избежать процедуры банкротства, которая может оставить без работы более 700 человек. Проблема возникла из-за многомиллионных долгов налоговой службе, доставшихся новому собственнику в наследство. Мы со своей стороны готовы оказать поддержку и обратились к руководителю краевой налоговой службы с просьбой пойти навстречу предприятию и реструктуризировать задолженность, потому что видим реальное желание собственника сохранить коллектив, предприятие. Сегодня в крае каждое рабочее место дорогого стоит.

Кроме того, процедура банкротства вовсе не гарантирует того, что людям станет лучше. Достаточно вспомнить дальнегорский химкомбинат «Бор». После банкротства собственник все средства производства оставил на одном предприятии, а работников перевел на другое. Люди, по сути, сданы в аренду, банкротящееся предприятие не платит налоги в бюджет и неизвестно, будет ли платить - по закону его заставить невозможно.

Вот почему мы против банкротства Находкинского судоремонтного завода. Мы видим добрую волю команды менеджеров сохранить предприятие, и уже убедились в том, что она выполняет свои обещания.

- Получается, вы защищаете не только коллектив, но и бизнес?

- В этом и состоит суть социального партнерства между профсоюзами и добросовестными работодателями. И таких случаев немало. В этом году, например, мы делали многое для того, чтобы сохранить Лермонтовский ГОК - градообразующее предприятие поселка Светлогорье. Нам удалось привлечь внимание краевой власти и добиться субсидии на поддержку комбината, - а это 250 млн рублей. Затем мы боролись за то, чтобы предприятие получило всю сумму полностью, и если бы прежняя команда департамента промышленности края не задержала выплату траншей, то комбинат быстрее бы встал на ноги и начал получать прибыль. Сегодня его работники, наконец, выведены из многомесячного простоя, но опасения за судьбу предприятия все еще остаются.

Профсоюзы первыми видят зарождение проблем на предприятиях и понимают, чем это грозит - перебоями с выплатой заработной платы, а то и остановкой производства и потерей рабочих мест. Поэтому мы и пытаемся вместе с собственниками решать возникающие проблемы, и тем самым помогаем и бизнесу тоже.

- В этом году вы стали также вести статистику тяжелых несчастных случаев на производстве, с чем это связано?

- Вопросы охраны труда всегда находятся в сфере особого внимания профсоюзов, и нас тревожит ситуация, которая складывается в крае. По закону представители профсоюзов участвуют в расследовании всех несчастных случаев, независимо от того, есть ли в компании общественная организация или нет. С начала года таких расследований было уже 125, в 50-ти случаях люди погибли на рабочих местах.

Кстати, практика показывает, что на тех предприятиях, где есть профорганизации, контроль за охраной труда и организацией безопасных рабочих мест строже: помимо штатных сотрудников этим занимаются еще и профсоюзные уполномоченные. Тем самым мы защищаем всех: работников - от несчастных случаев и нанесения вреда здоровью, работодателей – от штрафов и неприятностей с контролирующими органами.

- Бизнес это понимает?

- Думаю, да. Сегодня мы подводим итоги уже шестого по счету краевого профсоюзного конкурса «Социальное партнерство». Его победителями становятся компании любой формы собственности, руководители которых заботятся о работниках и взаимодействуют с профсоюзом. В церемонии награждения всегда участвуют представители краевой и городской власти, Законодательного собрания Приморья, Думы г.Владивостока, - конкурс вызывает большой общественный резонанс.

Профсоюзная премия значима и почетна не только для профсоюзов, но и для работодателей. Им она также приносит безусловные бонусы, ведь там, где о людях труда по-настоящему заботятся, трудовые коллективы трудятся в полную силу.

И напротив, если работодатель пытается бороться с профсоюзом, не считается с мнением работников, это заканчивается печально для него же самого. Могу привести пример с «Примтеплоэнерго». Год назад профсоюз обратился к экс-губернатору Приморья с просьбой уволить генерального директора за систематические задержки зарплаты, отсутствие индексации и необоснованные сокращения. Экономические требования глава региона удовлетворил, но руководителя оставил. Однако время все расставило по своим местам. Сегодня у предприятия другой руководитель, и мы рассчитываем, что с его приходом решатся не только экономические проблемы, но и в конструктивном русле будут строиться отношения с профсоюзом.

- Ваши профсоюзные прогнозы часто сбываются?

- Да, наше предвидение того, как будет развиваться ситуация, часто помогает предотвратить развитие проблем. Весной, например, мы попросили краевую прокуратуру взять на контроль ситуацию с выплатой отпускных педагогам. Обычно это становилось проблемой. В учреждениях образования прошли массовые проверки, и этим летом учителя - впервые за последние четыре года - ушли отдыхать, получив все положенные выплаты.

Конечно, не все вопросы решаются так быстро. Не теряет остроты проблема низких зарплат у работников бюджетной отрасли. Отдельным категориям едва удается дотянуть до уровня прожиточного минимума в крае - 13 223 рубля. Это связано и с тем, что у нас до сих пор не принят закон о региональной минимальной зарплате. С предыдущим губернатором не удалось решить этот вопрос. Экс-глава региона озвучивал позицию администрации о том, что на это нет бюджетных средств.

Как вы знаете, в этом году президент Владимир ПУТИН отреагировал на предложение ФНПР приравнять минимальную оплату труда (МРОТ) к прожиточному минимуму. С 1 января 2018 года МРОТ поднимется до 85% этой величины, а с 2019 года - окончательно достигнет его уровня. Но надо понимать, что прожиточный минимум в каждом регионе разный, в Приморье он выше, чем в среднем по России. Поэтому мы продолжим вести переговоры с администрацией Приморского края о подписании Соглашения о региональной минимальной заработной плате. Его проект давно готов и поддерживается не только профсоюзами, но и работодателями.

Мы поднимем этот вопрос и на встрече с врио губернатора Андреем ТАРАСЕНКО, к которой сегодня готовится профактив края.

- Какие планы строят профсоюзы Приморья на будущий год?

- Следующий год для нас юбилейный. Федерации исполняется 70 лет. И мы готовим несколько крупных мероприятий, посвященных этой дате. Самое первое пройдет 27 февраля. Это десятый Приморский профсоюзный форум. Мы первыми на Дальнем Востоке открыли такую площадку для обмена мнениями и учебы лидеров первичных профорганизаций. В этом году наш форум посетят председатель ФНПР Михаил ШМАКОВ и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор ПИНСКИЙ.

Мы будем биться за все градообразующие предприятия в моногородах Приморья. Будем настаивать на разработке и принятии дополнительных мер поддержки тепличных хозяйств края, которые в этом году оказались на грани закрытия. Продолжим бороться за справедливую оплату труда работников бюджетной сферы, безусловное выполнение майских указов Президента.

Уровень жизни работающего человека продолжает снижаться, заметных предпосылок к тому, что в 2018 году ситуация в экономике улучшится, нет. Так что работы нам хватит. Профсоюзы сегодня - это ваш ремень безопасности. Вступайте!

Вопрос ребром

- Вы ощущаете, что отношение общества к профсоюзам меняется, уходит стереотип архаичности структуры?

- Безусловно. Профсоюзы сегодня модернизируются и заточены на защиту интересов работников, на работу с заработной платой, охраной труда. Быть членом профсоюза сегодня экономически выгодно. Мы предоставляем своим членам юридические услуги за счет профсоюза, даем скидки в профсоюзные санатории. Кроме того, у нас есть такой проект, как «Электронный профсоюзный билет», который сегодня является не только свидетельством принадлежности к профобъединению, но и дисконтной картой. Сегодня в Приморье уже более пятидесяти компаний являются нашими партнерами и предоставляют членам профсоюза специальные скидки. В том числе МТС, Билайн, «В-Лазер», «Азбука мебели», «Шинтоп», «Спортландия», «АптекаРу» и другие.

Юрий РОГОВ.