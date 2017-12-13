Советы от полпреда

Резидентам свободного порта Владивосток и ТОРов по-прежнему не хватает земли и понятных правил ее использования

Отвечать за успех проекта по созданию ТОРов, внедрения режима порто-франко и реализацию проектов социально-экономического развития Приморья должен отдельный вице-губернатор. К такому выводу пришли участники совещания, которое на прошлой неделе провел во Владивостоке дальневосточный полпред Юрий ТРУТНЕВ. Комментируя итоги совещания, Трутнев констатировал неумение команды прежнего главы региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО использовать дарованные федеральным центром инструменты ускоренного развития, и выразил готовность помогать новым властям края.

Напомним, что еще в сентябре президент России Владимир ПУТИН акцентировал внимание на том, что очередной этап развития Дальнего Востока должен знаменовать собой качественное улучшение социальной инфраструктуры. Решить эту задачу призваны планы ускоренного социально-экономического развития, которые в ближайшее время должны быть подготовлены в каждом регионе ДФО.

Замглавы края ответит за всё

Начиная совещание с новым руководством Приморья, Юрий Трутнев напомнил о том, что резидентами свободного порта Владивосток и созданных в Приморье территорий опережающего развития уже заявлены инвестиции на 1,17 трлн рублей. Предполагается создание около 50 тысяч новых рабочих мест. Полпред призвал власти края «засучить рукава», чтобы вовремя обеспечить все объекты необходимой инфраструктурой, а для работников новых производств создать приемлемые условия жизни.

- Для этих людей, как и для тех, кто уже здесь живет, нужно строить социальную инфраструктуру. Начнем заниматься этим с 2018 года. Перед регионом стоит задача предложить максимально эффективные решения. Предложить те объекты, которые действительно создадут лучшие условия для жизни людей, - подчеркнул Трутнев.

Хотя конкретные проекты обсуждались за закрытыми дверями, позже стало ясно, что «социалка» была далеко не главной темой встречи.

- Много вопросов к Приморью, чего уж греха таить, - прокомментировал Юрий Трутнев ход работ по созданию инфраструктуры для территорий опережающего развития. – Почему-то все, за что отвечает федерация, выполнено, а все «красные квадраты» выпадают на Приморский край. Не вовремя строятся дороги к объектам, не вовремя подводится энергетика. А это влияет на привлекательность ТОРов, на сроки реализации инвестиционных проектов.

Решать проблемы, связанные с неумением пользоваться новыми инструментами экономического развития, вице-премьер посоветовал проверенным российским способом – с помощью персональной ответственности.

- Мы договорились о том, что будет назначен заместитель губернатора, который непосредственно будет отвечать за развитие Приморского края. Я не вижу никаких нерешаемых проблем. Если люди настроены на результат, все получается, - отметил Юрий Трутнев по итогам совещания. Как уточнил врио вице-губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, он намерен подыскать человека на эту должность еще до Нового года. При этом приоритет будет отдан местным кадрам.

- Человек должен владеть всей информацией, быть специалистом во всех сферах. Это огромнейшая работа. Ведь речь идет о комплексном плане развития Приморского края, - подчеркнул Тарасенко.

Стоит напомнить, что в Приморье уже есть структура, которая занимается расшивкой «узких мест» на территориях с особыми режимами ведения бизнеса и обеспечением реализации крупных инвестиционных проектов. В феврале 2015 года в краевой администрации был образован департамент проектов и стратегического развития, на должность директора которого пригласили руководителя СТК «Приморское кольцо» Виталия ВЕРКЕЕНКО. Однако тот не проявил большого интереса к государственной службе и решил остаться в бизнесе. Сейчас аналогичные функции выполняет департамент проектного управления Приморского края во главе с Кристиной ШУВАЛОВОЙ.

Нужны земля и правила

Накануне рабочего визита Юрия Трутнева в Приморье промежуточные итоги работы федеральных законов «О свободном порте Владивосток» и «О территориях опережающего социально-экономического развития» стали предметом обсуждения в краевом парламенте. Как выяснилось, в некоторых муниципальных образованиях, вошедших в СПВ, зарегистрировано всего по одному резиденту, причем пока они не приступили к реализации своих планов на практике. Как рассказал депутатам председатель Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Антон СКОРИК, из 400 зарегистрированных резидентов СПВ на сегодняшний день начали работу только 25 компаний.

- Основная проблема – это предоставление земельных участков. Всего 15 процентов резидентов, которые нуждаются в земле, получают ее. Все остальные находятся в «подвешенном» состоянии. Основная причина отказов – несоответствие заявленных резидентом видов деятельности тому, что можно расположить на данном участке, - пояснил представитель Ассоциации.

По словам Скорика, Минвостокразвития РФ уже внесло в Госдуму законопроект о передаче функции по распоряжению земельными участками на территории СПВ Корпорации развития Дальнего Востока. Со своей стороны, ассоциация призывает администрацию Приморья сформировать «банк» земельных участков, которые будут переданы КРДВ для нужд резидентов.

Проблемы реализации заявленных резидентами СПВ проектов и в краевой администрации, и в Ассоциации резидентов связывают и с затянувшимся принятием Правил застройки и землепользования на территории Владивостокского городского округа. По некоторым данным, в связи с большим количеством предложенных изменений в проект, подготовленный омским ИТП «Град», срок принятия данных документов сдвинулся на конец декабря.

Тем временем, в связи с неопределенностью будущих видов разрешенного использования земельных участков ряд инвесторов приостановил реализацию уже начатых проектов. Ассоциация поддержки резидентов СПВ вышла с инициативой о том, чтобы при утверждении нового Генплана и ПЗЗ Владивостока функциональная зона участков, которые уже выданы резидентам и получили градостроительный план, не менялась. Пока же статус-кво сохраняется только в том случае, если резидент уже получил разрешение на строительство. Кстати, похожая ситуация сложилась и в других муниципальных образованиях, где вносятся изменения в документы территориального планирования.

С большим трудом продвигается процедура создания резидентами СПВ зон таможенного контроля (ЗТК), которые могут располагаться прямо на территории предприятий. Самая компактная ЗТК, как подсчитали в Ассоциации поддержки резидентов, обойдется в 7 млн рублей.

- Нормативная база по таможенным зонам, по сути, рассчитана на крупные компании. Но поскольку порог минимального объема инвестиций для вхождения в СПВ очень мал, то далеко не каждому резиденту под силу обустроить ЗТК согласно установленным требованиям, - объяснила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА.

В ТОРах стало тесно

Проблемы с дефицитом земли возникли и у резидентов некоторых территорий опережающего развития, созданных в Приморье. В самой востребованной ТОР – «Надеждинская» - свободные участки для новых резидентов отсутствуют уже сейчас. За «дополнительными» территориями власти Приморья обратились в Минобороны РФ, которое владеет большим массивом земли по соседству с «Надеждинской». Проще решается земельный вопрос по ТОР «Михайловская», который изначально носил распределенный статус. На днях в границы «Михайловской» были дополнительно включены 35 земельных участков, на которых планируется реализовать инвестиционные проекты по строительству молокозавода и молочной фермы, а также животноводческих комплексов для разведения молочных пород крупного рогатого скота.

Что касается инфраструктуры для территорий опережающего развития, то она продолжит строиться в 2018 и 2019 годах – ассигнования по ТОРам «Михайловская» и «Надеждинская» в бюджете Приморья уже предусмотрены. По ТОР «Большой Камень» ситуация более сложная: как известно, Приморский край отвечает только за строительство жилых домов для работников СК «Звезда», которое обойдется почти в 1 млрд рублей. Но как уточнила Татьяна Казанцева, недавно Минвостокразвития РФ попросило предусмотреть в краевом бюджете и средства на инженерную инфраструктуру для новых микрорайонов – хотя ранее предполагалось, что ее подготовят за счет федерации. Тем не менее, на данный момент никаких формальных обязательств у края по упомянутым объектам нет.

Важный вопрос, который был обозначен депутатами комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности, касался политики подрядных организаций, которые привлекаются для выполнения работ по строительству объектов в ТОРах. Как правило, они не создают обособленных подразделений, что напрямую отражается на объеме налоговых поступлений в бюджеты районов, в которых расположены ТОР. Если в Надеждинском районе и городском округе Большой Камень рост налоговых поступлений от проектов в ТОРах уже заметен, то бюджет Михайловского района эффекта от создания одноименного ТОРа еще не ощутил. Обсудив ситуацию, парламентарии не исключили, что выйдут с инициативой предусмотреть в федеральном законе норму, обязывающую компанию-подрядчика регистрировать подразделение на территории ТОР.

Досье "Золотого Рога"

По данным администрации Приморья, к 1 октября 2017 год объем налоговых льгот, предоставленных резидентам СПВ, составил 120 млн рублей, в том числе 81 млн рублей – по налогу на прибыль, и 39 млн рублей – по налогу на имущество. Льготами по данным налогам воспользовались 34 и 19 резидентов СПВ соответственно.

По единому социальному налогу, введенному взамен страховых взносов и взносов в Пенсионный фонд РФ, льготы составили 160 млн рублей. При этом в бюджеты всех уровней к 1 октября поступило около 600 млн рублей по другим видам налогов, уплаченных резидентами.

Артем СТРОГИН.