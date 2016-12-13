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В Приморье еще один силовик дослужился до должности вице-губернатора
В Администрации Приморья – новые кадровые назначения
На должность вице-губернатора назначен Игорь Степаненко, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Распоряжение об этом подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
Евгений Степаненко на новой должности будет курировать вопросы внутренней политики, взаимодействие с Законодательным Собранием и избирательной комиссией Приморского края, а также с органами местного самоуправления.
Кроме того, глава региона назначил нового руководителя департамента внутренней политики Павла Ясевича.
Отметим, Губернатор неоднократно подчеркивал, что кадровые перестановки необходимы для работы в новом формате, требующем свежих идей, гибкости и креативности.
«У меня простые принципы подбора людей в команду: порядочность и компетентность. Кто-то на новой должности справляется и продолжает работать, кто-то уходит, а кто-то показывает максимальную эффективность и переходит на решение других, более сложных задач. Так будет происходить и впредь, потому что команда должна работать эффективно», – подчеркнул глава региона.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": Игорь Геннадьевич Степаненко родился 10 марта 1970 года во Владивостоке. Имеет два высших образования, одно из которых по специальности «юрист». Работал в органах налоговой полиции, наркоконтроля, а также занимал должность помощника губернатора Приморского края. Женат, воспитывает двух сыновей.
Павел Евгеньевич Ясевич родился 6 апреля 1979 года во Владивостоке. В 2001 году окончил факультет социологии Алтайского государственного университета по специальности «социолог», в 2006 году стал кандидатом социологических наук. Работал заместителем руководителя регионального исполкома в Барнауле, а также заместителем начальника департамента, начальником отдела по работе с органами местного самоуправления департамента внутренней политики Администрации Алтайского края, руководил Приморским центром социологии.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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