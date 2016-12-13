Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На выборах в Приморье даже сэкономили
Уходящий состав крайизбиркома незадолго до конца своих полномочий утвердил отчет о расходовании средств, выделенных на проведение сентябрьских выборов в Законодательное Собрание Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Общие расходы на организацию и проведение выборов краевого парламента, согласно отчету, составили 114,8 млн рублей. При этом более 51 млн рублей из этой суммы составила оплата труда членов избиркомов разных уровней, а также расходы на их питание. Почти 37,9 млн рублей составили расходы на подготовку и проведение выборов за нижестоящие избирательные комиссии и на финансирование их непредвиденных расходов. Расходы на приобретение оборудования и иных материальных ценностей обошлись в 7,9 млн рублей. Канцелярские расходы составили почти 1,8 млн рублей. Меньше всего комиссии разных уровней потратили на изготовление печатной продукции – 168,1 тыс. рублей.
Как выяснилось из отчета, 11 млн рублей из выделенной на подготовку к голосованию суммы остались неизрасходованными. Ожидается, что остаток неосвоенных средств будет возвращен в региональный бюджет.
Артем СТРОГИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- На выборах в Приморье даже сэкономили
- Экс-чекисты в Приморье не поделили "Яблоко"
- Крайизбирком Приморья – на манеже всё те же
- Выборы главы Спасского района прошли по новой системе
- Крайизбирком Приморья не поменяет свой формат
- В Приморье коммунисты Партизанска запланировали свою "революцию 17-го года"
- Новый крайизбирком сформирован в Приморье
- Депутаты Приморья решили кадровые вопросы
- Члены крайизбиркома Приморья не прочь еще поработать
- В Заксобрании Приморья разразился громкий скандал
Новости раздела
- На выборах в Приморье даже сэкономили
- Экс-чекисты в Приморье не поделили "Яблоко"
- Совет федерации РФ поддержал законодательную инициативу приморских депутатов
- Крайизбирком Приморья – на манеже всё те же
- Выборы главы Спасского района прошли по новой системе
- Крайизбирком Приморья не поменяет свой формат
- "Решение социальных вопросов будет приоритетным для нас"
- Путин сказал: "Приехали!"
- Жителей Приморья будут лечить с помощью телемедицины
- Губернатор Приморья первым встал на защиту липы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- ЖСК "Остров" во Владивостоке превратился в "бесперспективную деревню"
- Во Владивостоке на Партизанском проспекте втиснут гостиницу
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
- В центре Владивостока уничтожен парк
- Дарькин увидел небо в алмазах
- Погибшие в Сирии женщины-медики, скорее всего, с Дальнего Востока
- Столица Приморья погрязла в деловых событиях "для галочки"
- В России вновь собираются изменить ПДД