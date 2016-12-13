На выборах в Приморье даже сэкономили

Уходящий состав крайизбиркома незадолго до конца своих полномочий утвердил отчет о расходовании средств, выделенных на проведение сентябрьских выборов в Законодательное Собрание Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Общие расходы на организацию и проведение выборов краевого парламента, согласно отчету, составили 114,8 млн рублей. При этом более 51 млн рублей из этой суммы составила оплата труда членов избиркомов разных уровней, а также расходы на их питание. Почти 37,9 млн рублей составили расходы на подготовку и проведение выборов за нижестоящие избирательные комиссии и на финансирование их непредвиденных расходов. Расходы на приобретение оборудования и иных материальных ценностей обошлись в 7,9 млн рублей. Канцелярские расходы составили почти 1,8 млн рублей. Меньше всего комиссии разных уровней потратили на изготовление печатной продукции – 168,1 тыс. рублей.

Как выяснилось из отчета, 11 млн рублей из выделенной на подготовку к голосованию суммы остались неизрасходованными. Ожидается, что остаток неосвоенных средств будет возвращен в региональный бюджет.