Избирком в Приморье заработал как бы в новом составе

Практически все ключевые члены избиркома остались на своих местах

Первое заседание обновленного состава ИК ПК открыл один из «ветеранов» комиссии, единоросс Виктор РЕВА, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Члены комиссии ознакомились с решением Центризбиркома РФ, который 30 ноября рекомендовал для избрания на должность председателя крайизбиркома Татьяну Гладких, после чего приступили к тайному голосованию. Альтернативных кандидатур выдвинуто не было. По итогам голосования за кандидатуру Гладких высказались 13 членов комиссии, один бюллетень был признан недействительным. Напомним, что Татьяна Валерьевна работает в крайизбиркоме с момента его создания - c 1995 года. Председателем комиссии она стала весной 2010 года, после перехода Константина АРАНОВСКОГО в Конституционный суд РФ.

Также члены комиссии определили, кто займет должности заместителя председателя и секретаря Избирательной комиссии Приморского края. Итоги тайного голосования дали понять, что костяк крайизбиркома сохранится в прежнем виде: зампредом ИК ПК вновь стала Лариса Орлова, а секретарем комиссии остался Роман Охотников.

Некоторая интрига была связана только с количеством членов комиссии, которые будут работать на постоянной (штатной) основе. В новый состав ИК ПК вошли несколько действующих чиновников администрации Приморья, которые могли остаться на своих постах, но при этом не имели бы права получать зарплату за свою работу в крайизбиркоме. Однако директор департамента внутренней политики Приморского края Александр ПЛОТНИКОВ и сотрудница этого же департамента Наталья КОЛОДЗЕВА сделали свой выбор в пользу работы на постоянной основе – следовательно, свои посты в администрации они обязаны покинуть. Таким образом, в «белом доме» в дополнение к имеющейся вакансии «внутриполитического» вице-губернатора добавились еще и вакансии руководящего состава в профильном департаменте.

Напомним, что в шестой состав ИК Приморского края попали восемь из 14 членов прежнего состава комиссии с правом решающего голоса. Срок полномочий комиссии составляет пять лет – на этот период выпадут избирательные кампании по выборам президента РФ, губернатора Приморья, депутатов ЗС ПК и Госдумы. А уже в 2017 году крайизбиркому предстоит контролировать работу ряда территориальных избирательных комиссий (ТИКов) по проведению выборов муниципальных депутатов в крупных городах Приморья.