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Экс-чекисты в Приморье не поделили "Яблоко"

13 Декабря 2016, 08:46 | Приморье

На минувшей неделе часть актива приморских «яблочников» выбрала новым председателем Александра ТИМОФЕЕВА - подполковника ФСБ в отставке, а также сотрудника издания «Служу Отечеству», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В свою очередь, «свергнутый» с этой должности экс-депутат ЗС ПК Николай МАРКОВЦЕВ и его сторонники оспаривают правомочность состоявшейся 6 декабря конференции регионального отделения и ждут окончательного решения от руководства партии в Москве.

Как рассказал на своей странице в одной из соцсетей представитель реготделения партии «Яблоко» Алексей КЛЕЦКИН, делегаты состоявшейся 6 декабря во Владивостоке региональной конференции поставили в вину Николаю Марковцеву «провальную организацию прошедших в сентябре текущего года выборов в Законодательное Собрание Приморского края», а также «излишне авторитарный стиль руководства, не допустимый в демократической партии». Кроме того, звучала критика в части плохой работы с обращениями граждан, соблюдения финансовой дисциплины и порядка документооборота, а одна из претензий и вовсе касалась встреч Марковцева с послами США и Финляндии.

По итогам последних выборов в Госдуму РФ партия «Яблоко» потеряла право выдвигать кандидатов на региональных и муниципальных выборах без сбора подписей. В Приморском крае результат партии составил 2,82% на выборах в Законодательное Собрание и около 2% на выборах в Госдуму. Кандидаты партии в ГД РФ заняли последние или предпоследние места в своих одномандатных округах.

В ходе собрания сам Николай Марковцев назвал его неправомочным из-за якобы имевших место нарушений при выборе делегатов и покинул конференцию. Однако в его отсутствие оставшиеся делегаты переизбрали руководящие органы приморского отделения «Яблока». Избранный ими главой отделения Александр Тимофеев поспешил подчеркнуть свое отличие от предшественника, заявив, что не согласен с мнением основателя и лидера «Яблока» Григория ЯВЛИНСКОГО о незаконности присоединения к РФ Крыма.

Ожидается, что прояснить ситуацию вокруг приморского отделения сможет федеральное бюро «Яблока», которое рассмотрит этот вопрос в середине декабря. Но как утверждает знакомый с ситуацией источник, в любом случае контроль над отделением сохранят те же люди, которые определяли его политику при Марковцеве.

Добавим, что возможные кадровые изменения в руководстве приморского отделения должно зарегистрировать Управление Министерства юстиции РФ по Приморскому краю. Как правило, этот процесс занимает не более полумесяца, однако стоит напомнить о ситуации 2013 года, когда смена руководства регионального отделения «Яблока» также проходила со скандалами. Бывший лидер Владимир НИКИФОРОВ не сразу передал печати и документацию Николаю Марковцеву, а Минюст в течение нескольких месяцев не мог зарегистрировать смену руководителя в приморском «Яблоке». Из-за возникшей неразберихи сам Марковцев не был зарегистрирован кандидатом в мэры Владивостока, поскольку на момент выдвижения партией, по данным Минюста, он еще не имел права подписывать документ о выдвижении. По аналогичной причине с выборов сняли и главу Лесозаводска Николая ВОРОБЬЕВА, но за него заступился тогдашний председатель ЦИК РФ Владимир ЧУРОВ.

Артем СТРОГИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: конференция  конфликт  выборы  явлинский  партия яблоко 



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