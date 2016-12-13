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Совет федерации РФ поддержал законодательную инициативу приморских депутатов

13 Декабря 2016, 08:37 | Приморье

Заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ проходило с 4 по 7 декабря в Москве, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В начале декабря в Москве прошло заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ. Участие в политической сессии приняли депутаты из разных регионов страны. Приморский край представили: депутат ЗС ПК Валерий КАН и депутат Уссурийской городской думы Анастасия ЯНИШЕВСКАЯ. Во время заседания краевому парламентарию удалось выступить перед участниками встречи с инициативой ввести субсидию на авиаперелеты для спортсменов Приморья. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике поддержал данное предложение.

Обновленный состав Избирательной комиссии Приморского края приступил к работе в минувший четверг, 8 декабря. На первом организационном заседании члены комиссии избрали руководство комиссии. Сенсаций не произошло: пост председателя сохранила за собой Татьяна ГЛАДКИХ, пост зампредседателя - Лариса ОРЛОВА, пост секретаря комиссии - Роман ОХОТНИКОВ.

Политики, приехавшие из разных регионов России, несколько дней участвовали в круглых столах, где обсуждали приоритетные направления деятельности молодых законодателей: развитие территорий и оптимизация бизнеса в регионах, спортивная сфера. Кроме этого, для депутатов была подготовлена образовательная программа, в рамках которой законодатели смогли встретиться с известными спикерами. За время пребывания в столице участники мероприятия успели получить новые знания и обсудить те инициативы, которые требуют особого внимания со стороны федеральных властей. В заседании приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители профильных федеральных ведомств.

На встрече с председателем комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием РЯЗАНСКИМ приморский депутат Валерий Кан рассказал о законодательной инициативе по субсидированию авиаперелетов для спортсменов, которые зачастую вынуждены отказаться от участия в престижных соревнованиях из-за высоких цен на билеты.

- Валерий Рязанский поддержал данное предложение, отметив его актуальность. Теперь этот вопрос вынесен на обсуждение Совета Законодателей РФ. Наша поездка оказалась более чем плодотворной: инициатива, над которой мы с коллегами работали долгое время, была одобрена на региональном уровне, теперь ее поддержал Совет Федерации. Будем надеяться, что наше предложение одобрят, и оно вступит в законную силу, - отметил депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан.

Молодые законодатели также смогли встретиться с членом комитета Совета Федерации по международным делам Олегом МОРОЗОВЫМ, губернатором Псковской области Александром ТУРЧАКОМ, проректором по спортивно-воспитательной работе Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма Константином РЕПИНЫМ. Финальной точкой мероприятия стало заседание Палаты молодых законодателей с участием заместителя председателя Совета Федерации Николая ФЕДОРОВА.

- Площадка Палаты молодых законодателей - шанс для регионов проявить себя в законотворческой деятельности. Есть возможность, что называется, «из первых уст» получить знания из области правоприменения, а также донести проблему своего региона, превратив ее в законодательную инициативу. Я очень благодарна сенаторам, которые находят время для общения с нами, доверяют и направляют молодых политиков. Представлять Приморский край - большая честь и ответственность. Буду участвовать в работе Палаты на благо нашего края, - рассказала член Палаты молодых законодателей, депутат Думы УГО Анастасия Янишевская.

Евгений СИДОРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: выборы  партия  совет федераций  единая россия  законодательное собрание  депутат 



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