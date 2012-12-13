Проект бюджета Приморского края на 2013 год рекомендовали к принятию в третьем чтении

Проект бюджета Приморского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов был рассмотрен на очередном заседании комитета Законодательного Собрания Приморского края по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Обсудив документ, депутаты приняли решение рекомендовать его к принятию в третьем чтении Законодательным Собранием Приморского края.

Законопроект утверждает основные характеристики краевого бюджета на 2013 год, а также прогнозируемые показатели на 2014 и 2015 годы, регламентирует такие важные вопросы, как распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края, вопросы предоставления бюджетных кредитов и другие, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Также на заседании комитета был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2012 год". Документ также был рекомендован к рассмотрению и принятию Законодательным Собранием края.

С учетом предлагаемых изменений параметры краевого бюджета 2012 года составят: по доходам – 71,5 миллиарда рублей, по расходам – 88,05 миллиарда рублей. Расходная часть бюджета увеличена на 226,5 миллиона рублей. Средства будут направлены на повышение оплаты труда педагогических работников краевых муниципальных образовательных учреждений, реконструкцию и строительство учреждений здравоохранения, финансирование учреждений системы социального обслуживания и другие значимые направления.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.