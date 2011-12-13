Сменится представитель приморского парламента в Совете Федерации

Новоиспеченным депутатам в Приморье предстоит первым делом избрать нового представителя субъекта в Совет Федерации. Нынешний сенатор Владимир КИКОТЬ не вошел в состав Законодательного собрания нового созыва, в связи с чем обязан покинуть свой пост в верхней палате Федерального собрания России, сообщает PrimaMedia.

Возглавляемая Владимиром Кикотем региональная группа кандидатов №1 от партии «Единая Россия» на прошедших 4 декабря выборах показала один из худших результатов, набрав всего 21,97% голосов. Таким образом, сенатор не проходит в парламент Приморья.

Перед избранным депутатским корпусом теперь стоит задача о выдвижении новой кандидатуры для избрания представителя в Совете Федерации от Законодательного собрания Приморского края.

«Золотой Рог».