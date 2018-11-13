Выборы мэров начали возвращать

Депутаты Законодательного Собрания Приморья сделали первый шаг к возвращению прямых выборов глав муниципальных образований. Соответствующий законопроект Олега КОЖЕМЯКО на неделе был рекомендован профильным комитетом к принятию в первом чтении – вероятнее всего, это произойдет на внеочередной сессии парламента в четверг, 15 ноября.

В середине октября врио губернатора Приморья, комментируя возможность возвращения прямых выборов, высказался в пользу именно этого способа избрания глав муниципалитетов. По мнению Олега Кожемяко, этот способ – наиболее демократичный. Кроме того, в случае прямых выборов люди сильнее ощущают свою сопричастность к судьбе своего города или района.

- Я работал в разных системах, я когда-то и сам был сторонником выборов через депутатов. И могу сказать, что наиболее, наверное, правильно – это все-таки когда люди сами решают судьбу своего города, решают судьбу своего района, выбирают тех достойных, чья программа жителям муниципалитета наиболее по душе, выбирают тех людей, кто близок к ним. Безусловно, это наиболее демократичный подход, и именно такие честные и открытые выборы будут формировать отношение людей к власти и возвращать доверие населения к органам власти, - высказался Олег Кожемяко.

В минувший вторник, 6 ноября, новую редакцию закона «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края» рассмотрел комитет ЗС ПК по региональной политике и законности. С учетом того, что проект закона получил положительные отзывы от подавляющего большинства муниципальных образований, комитет рекомендовал коллегам принять его в первом чтении.

Напомним, что принятия закона, дающего городам и районам право вернуть прямые выборы мэров, решили дождаться депутаты Думы Владивостока. В октябре они консолидированным решением отложили на неопределенный срок формирование комиссии, которая должна была бы провести конкурс на замещение должности главы города после отставки Виталия ВЕРКЕЕНКО. К вопросу о будущем мэрского кресла городские депутаты намерены вернуться в конце ноября.