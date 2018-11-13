Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Выборы мэров начали возвращать
Депутаты Законодательного Собрания Приморья сделали первый шаг к возвращению прямых выборов глав муниципальных образований. Соответствующий законопроект Олега КОЖЕМЯКО на неделе был рекомендован профильным комитетом к принятию в первом чтении – вероятнее всего, это произойдет на внеочередной сессии парламента в четверг, 15 ноября.
В середине октября врио губернатора Приморья, комментируя возможность возвращения прямых выборов, высказался в пользу именно этого способа избрания глав муниципалитетов. По мнению Олега Кожемяко, этот способ – наиболее демократичный. Кроме того, в случае прямых выборов люди сильнее ощущают свою сопричастность к судьбе своего города или района.
- Я работал в разных системах, я когда-то и сам был сторонником выборов через депутатов. И могу сказать, что наиболее, наверное, правильно – это все-таки когда люди сами решают судьбу своего города, решают судьбу своего района, выбирают тех достойных, чья программа жителям муниципалитета наиболее по душе, выбирают тех людей, кто близок к ним. Безусловно, это наиболее демократичный подход, и именно такие честные и открытые выборы будут формировать отношение людей к власти и возвращать доверие населения к органам власти, - высказался Олег Кожемяко.
В минувший вторник, 6 ноября, новую редакцию закона «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края» рассмотрел комитет ЗС ПК по региональной политике и законности. С учетом того, что проект закона получил положительные отзывы от подавляющего большинства муниципальных образований, комитет рекомендовал коллегам принять его в первом чтении.
Напомним, что принятия закона, дающего городам и районам право вернуть прямые выборы мэров, решили дождаться депутаты Думы Владивостока. В октябре они консолидированным решением отложили на неопределенный срок формирование комиссии, которая должна была бы провести конкурс на замещение должности главы города после отставки Виталия ВЕРКЕЕНКО. К вопросу о будущем мэрского кресла городские депутаты намерены вернуться в конце ноября.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Выборы мэров начали возвращать
- Я ли в списке всех милее?
- Депутат в Приморье уступил место женщине
- В Приморье "Единая Россия" вошла в одну реку дважды
- Коммунисты в Приморье посмотрели на выборы трезво
- "Аврора" тонет. Как фирма Андрея Ищенко в Приморье погрязла в долгах
- Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
- Владивосток решил дождаться прямых выборов мэра
- Глава Приморья раскритиковал чиновников за бюрократию
Новости раздела
- Выборы мэров начали возвращать
- Я ли в списке всех милее?
- Депутат в Приморье уступил место женщине
- В Приморье "Единая Россия" вошла в одну реку дважды
- Коммунисты в Приморье посмотрели на выборы трезво
- "Аврора" тонет. Как фирма Андрея Ищенко в Приморье погрязла в долгах
- Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается
- В крае дан старт масштабной программе благоустройства "400 дворов"
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
- Владивосток решил дождаться прямых выборов мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"