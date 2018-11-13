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Я ли в списке всех милее?

13 Ноября 2018, 08:40 | Приморье

Повторные выборы губернатора Приморья пользуются ажиотажным спросом у политиков - на момент подготовки номера в списке возможных кандидатов числился 21 человек

В Приморье завершается период, отведенный на выдвижение кандидатов в губернаторы, а также на сбор ими подписей «муниципального фильтра» и - для самовыдвиженцев - жителей края

К понедельнику, 12 ноября, количество выдвинувшихся достигло 21 человека, однако вряд ли все они успеют заручиться необходимой поддержкой к концу текущей недели, когда наступит подписной «дедлайн».

Напомним, что в числе последних крайизбирком уведомили о своем выдвижении депутат Думы Михайловского района Александр КОВАЛЕНКО (6 ноября), экс-кандидат в губернаторы Андрей ИЩЕНКО (7 ноября), экс-депутат ЗС ПК Александр МАМОШИН (8 ноября), директор частной школы Жанна СЕМУКОВА (8 ноября), предпринимательница Анна УСТИНОВА (11 ноября). Все они являются самовыдвиженцами, поэтому дополнительно к 140 подписям «муниципального фильтра» им необходимо собрать почти 8 тысяч «общечеловеческих».

Наблюдатели полагают, что большинство выдвинувшихся кандидатов не смогут собрать необходимое для регистрации количество подписей. Тем временем, один из претендентов, регулярно (но пока безуспешно) участвующий в различных избирательных кампаниях, Вячеслав ГНЕЗДИЛОВ, заявил о намерении снять свою кандидатуру в знак протеста против «муниципального фильтра». После его отказа число участников предвыборной гонки сократилось до 20 (по 10 представителей партий и самовыдвиженцев). Особенностью зимней кампании стал также тот факт, что из 10 «партийных» выдвиженцев только один является представителем парламентской партии - это Андрей АНДРЕЙЧЕНКО из ЛДПР.

- С одной стороны, кандидатов в губернаторы много. С другой стороны, большое количество незнакомых фамилий в бюллетене может быть воспринято избирателями негативно, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ. - Конечно, для граждан будет иметь значение не только количество, но и «качество» кандидатов. И только наличие среди них серьезных политиков даст возможность воспринимать выборы как высоко конкурентные.

Добавим, что срок предоставления в Избирательную комиссию Приморского края документов, необходимых для регистрации кандидатов, истекает в воскресенье, 18 ноября. На принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации у комиссии есть семь дней с момента сдачи документов.

Тем временем, первым кандидатом, сдавшим подписные листы в крайизбирком, стала представитель известной политической династии – председатель комитета Думы Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза ЧЕМЕРИС. Документы в комиссию кандидат подала лично, в понедельник, 12 ноября, не забыв в соцсетях поблагодарить представителей городов и районов за оказанную поддержку.

Поскольку Роза Чемерис выдвинута на пост губернатора от политической партии «Народная партия «За женщин России», ей требовалось собрать только подписи муниципальных глав и депутатов. Таким образом, прохождение «муниципального фильтра» заняло 17 дней, если считать с момента выдвижения – 26 октября.

На фото: Первым кандидатом, сдавшим подписные листы в крайизбирком, стала представитель известной политической династии – председатель комитета Думы Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза ЧЕМЕРИС.

Фото с сайта Vladivostok.bezformata.ru

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: выборы  кожемяко  кубернатор 



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