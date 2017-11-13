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Коммунисты в Приморье затеяли революцию
Мэра одного из городов края собираются свергнуть
Последний приморский мэр, избранный на прямых выборах, подвергся очередной атаке политических оппонентов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В день 100-летия Октябрьской революции, 7 ноября, группа депутатов Думы Партизанска из фракции КПРФ инициировала начало процедуры отстранения от власти главы ПГО Александра ЗРАЖЕВСКОГО. Голосование по данному вопросу предположительно состоится в конце месяца.
Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», практически весь период работы избранной осенью 2013 года Партизанской гордумы, где большинство мандатов взяли представители КПРФ, отмечен конфронтацией с администрацией города и мэром Александром Зражевским. Ранее депутатский корпус дважды ставил главе города «неуд» по итогам его отчетов о работе, а также высказывал намерение добиться его отставки. При этом очередные выборы муниципальной думы должны состояться в сентябре будущего года, а полномочия Александра Зражевского истекают в начале 2019 года.
Очередное обострение кадрового вопроса в бывшей шахтерской столице края наблюдатели связывают с попыткой депутатов привлечь внимание к ситуации со стороны нового руководителя Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, который уже выступил арбитром в похожем конфликте ветвей власти в Большом Камне. Тем более, что принятие решения об удалении главы города в отставку потребует серьезной консолидации депутатского корпуса. Как ранее уточнял экс-председатель гордумы ПГО, а ныне депутат Законодательного Собрания от КПРФ Владимир ХМЕЛЕВ, набрать необходимое количество голосов его однопартийцам будет проблематично, так как ни одна из фракций в местной Думе не обладает уверенным большинством.
Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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