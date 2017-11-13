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В Приморской администрации - новое назначение
Руководить департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края будет Андрей Бронц. Распоряжение об этом подписал врио губернатора Андрей Тарасенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как прокомментировали в департаменте гражданской службы и кадров Приморского края, Андрей Бронц сменит на этом посту исполнявшего обязанности директора ведомства Алексея Тарана.
Отметим, Андрей Бронц ранее занимал должность директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия с 2012 по 2015 годы. Во время его работы руководителем ведомства увеличилась площадь пахотных земель, запущено производство якорного резидента ТОР «Михайловский» компании «Мерси Трейд», была обеспечена стабильная работа предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. После работы в Администрации Приморского края руководил Государственным агентством по продовольствию.
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