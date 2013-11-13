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Дефицит бюджета Приморья на 2014 год сократился почти 2,5 раза
Проект бюджета Приморского края в первом чтении был рассмотрен на внеочередной сессии Заксобрания 13 ноября. Подробную информацию по проекту вместе с социально-экономическим обоснованием представил парламентариям первый вице-губернатор края Александр КОСТЕНКО.
Он сообщил, что согласно прогнозам, рост валового регионального продукта в 2014 году составит 3,7% (среднероссийский показатель – 3%). Основное направление развития экономики края – модернизация и диверсификация, инфляция прогнозируется на уровне 6%. Большое внимание будет уделено поддержке малого и среднего бизнеса, а также улучшению делового климата. Средняя зарплата в Приморье, согласно прогнозу, должна вырасти с 30,6 тыс. рублей в текущем году до 34,2 тыс. рублей в 2014-м.
Согласно проекту, в следующем году доходы краевого бюджета прогнозируются в размере 73,1 млрд рублей, расходы – 79,5 млрд рублей, дефицит составит порядка 6,4 млрд рублей. По сравнению с текущим годом расходы уменьшаются на 11% (почти на 10 млрд рублей), дефицит бюджета – в 2,4 раза. Сокращаются вложения в экономику. Ожидается, что 67% расходной части бюджета составит финансирование социально-культурной сферы.
Собственные доходы бюджета Приморского края в 2014 году должны увеличиться с 52,9 млрд рублей до 57,1 млрд рублей (в основном, за счет изменения налогового законодательства). В то же время, поступления из федерального бюджета сократятся с 13,5 млрд рублей до 7,7 млрд соответственно (среди основных причин – окончание финансирования объектов саммита АТЭС, завершение федеральной программы по модернизации здравоохранения). Впрочем, по словам Костенко, неучтенными пока остаются бюджеты федеральных министерств и ведомств – эти цифры должны проясниться лишь в первом квартале следующего года. Таким образом, доля федеральных поступлений в доходной части краевого бюджета сокращается с 38% до 22%.
«Проектные показатели бюджета на 2014 год ни по доходам, ни по расходам нас не удовлетворяют, - отметил депутат-коммунист Владимир БЕСПАЛОВ. - Несмотря на утверждения представителей краевой администрации о том, что бюджет имеет социальную направленность, мы видим снижение финансирования по большинству социальных статей, и в экономику края в следующем году будет вложено меньше средств. Более чем на миллиард уменьшаются субсидии муниципальным образованиям на софинансирование краевых программ. Очевидно, что большинство муниципальных образований (за исключением крупных городов) не в состоянии софинансировать краевые программы на уровне 30%. Я просто не знаю, как мы будем работать в следующем году. По нашему мнению, доходную часть бюджета надо увеличивать на 3-3,5 млрд рублей. Считаем, что в представленном законопроекте занижена сумма НДФЛ, налога на прибыль, нет ясности и с налогом на имущество. Возможно, стоит поставить вопрос об отмене предоставленных налоговых льгот, например, «Приморскому водоканалу» и другим предприятиям – ведь это сотни миллионов рублей».
По словам Беспалова, на заседании фракции КПРФ было принято решение не поддерживать проект бюджета. «Это проект развала и разрушения, - заявил однопартиец Беспалова Евгений БОЧАРОВ. – Бюджет-2014 гонит нас от кризиса к дефолту».
Напомним, что на прошлой неделе против представленного законопроекта выступил и комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания, где большинство составляют представители фракции «Справедливой России». Они также высказали критические замечания в адрес законопроекта, в основном, по социальным статьям.
Однако, несмотря на это, бюджет был утвержден в первом чтении, «за» высказались 25 человек. Парламентарии прогнозируют, что обсуждение бюджета во втором чтении – постатейно - будет еще более жарким и ожесточенным. По предварительной информации, губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже заявил о своей готовности встретиться с депутатами перед процедурой второго чтения.
Ирина ГОРДЕЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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