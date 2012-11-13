Приморские чиновники и бизнесмены поехали дружить с японцами

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября, ZRPRESS.

Сотрудничество в торгово-экономической и научно-технической сферах относится к числу стратегических приоритетов российско-японских отношений. В последнее время обеими странами предприняты шаги по развитию взаимодействия в этих областях, в том числе созданы и функционируют диалоговые механизмы, как на правительственном уровне, так и с участием представителей деловых кругов. Одним из таких механизмов является осуществление двусторонних контактов между представителями деловых кругов, в частности, - регулярное проведение совместные заседания Российско-японского и Японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству. Отцом основателем и первым Председателем этих комитетов в начале 2000-х гг. был Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадий Вольский.

В составе Приморской делегации - 35 человек, фамилии которых известны дальневосточному бизнесссообществу. Генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман Титков, директор Уссурийского локомотиворемонтного завода Николай Панченко, председатель ПКО «Опора России» Игорь Савинов, генеральный директор ООО «Ратимир» Максим Марченко, гененеральный директор ООО «Армада» Наталья Безух и другие, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Приморские предприниматели представят проекты совместных производств в Приморском крае, поставок российского сырья для производства в Японии пищевых добавок, изготовление железнодорожного состава, воспроизведения аквакультур, судоремонта, разработок единых электронных билетов, экспорта российской сельхозпродукции в Японию, туризма и пчеловодства.

Планируются встречи с компаниями Marubeni, The Bank Of Tokyo, Mitsubishi и рядом других японских партнеров.

Юрий УФИМЦЕВ, международный обозреватель.