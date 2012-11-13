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В Приморье реализуется комплекс мероприятий по решению проблем дольщиков
Напомним, в 2011 году для содействия гражданам-инвесторам в крае была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти, подразделения Управления Федеральной службы безопасности РФ по Приморскому краю, УБЭП УВД по Приморскому краю, Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю и аппарата Уполномоченного по правам человека. Активное участие в работе по защите прав дольщиков принимает вице-губернатор Приморского края Владимир Балан.
По данным департамента земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, в прошлом году во Владивостоке существовало семь «проблемных объектов» (ул.Зейская, 10-12, ул.Кипарисовая, 2, пр-т Партизанский, 58в, ул.Тобольская,11, ул.Прапорщика Комарова, 45, пр-т 100-лет Владивостоку, 106а-100а, ул.2-я Круговая, 14). По состоянию на 1 мая 2012 года к «проблемным объектам» также были отнесены жилой дом №27 в районе ул.Ватутина и дом по ул.Авроровская,30.
В результате проделанной работы в IV квартале 2011 года был введен в эксплуатацию «проблемный объект», расположенный по Партизанскому пр-т,58в, в строительстве которого принимали участие 99 граждан-инвесторов.
В этом году при активном взаимодействии сотрудниками администрации Владивостока с компанией-застройщиком и гражданами–инвесторами в конце июня был введен в эксплуатацию «проблемный» дом по адресу ул. Кипарисовая 2, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
В настоящее время возобновлено строительство жилых домов по ул. Зейская, 10-12 и ул.Тобольская,11. Строительство здания по улице Тобольской продолжается путем привлечения нового заказчика-застройщика, с обязательным условием предоставления жилых помещений физическим лицам по действующим договорам долевого участия.
Кроме того, в первом квартале 2013 года планируется окончание строительства жилого дома № 27 в районе ул. Ватутина. Готовится к сдаче в эксплуатацию жилой дом по ул. Прапорщика Комарова, 45 на 115 квартир. Активно ведутся работы по завершению строительства жилого дома по пр-ту 100-лет Владивостоку, 106а-100а.
Дополнительно, в целях предотвращения ситуаций выявления «проблемных объектов» на территории Приморского края осуществляется постоянный мониторинг объектов, строящихся с привлечением денежных средств граждан с последующим опубликованием сведений о застройщике, наличии исходно-разрешительной документации, сроках начала и окончания работ.
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