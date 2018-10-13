Глава Приморья подтвердил ранее озвученные им слова о поддержке возвращения прямых выборов глав муниципалитетов

Глава региона Олег КОЖЕМЯКО на заседании Союза журналистов Приморского края вновь подтвердил свою приверженность идее о возврате общенародных выборов глав муниципальных районов и городов. В частности, комментируя ситуацию с отставкой главы Владивостока, он выступил за прямые выборы мэра приморской столицы.

«К отставке главы Владивостока отношусь плохо, потому что город остался без мэра. Никакие амбиции нельзя ставить во главу угла. Мы не знаем, когда выпадет снег и наступит коллапс. Будем городу помогать. Я за открытые выборы, пусть горожане выберут, кого любят, им надо дать высказаться. Открытые выборы – это прямой и понятный путь», - отметил Олег Кожемяко.

Глава края подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу будет принимать Дума Владивостока.

Тема возврата прямых выборов вновь появилась на политической авансцене не случайно. После проведения муниципальной реформы в 2015 году глав начали назначать местные Думы. Отсутствуют прямые выборы главы и во Владивостоке. Кандидата на этот пост выдвигает специальная конкурсная комиссия из восьми человек, которую формируют депутаты Думы Владивостока на паритетных началах с губернатором края, а потом уже кандидатура выносится на голосование в законодательный орган города.

Такие витиеватые схемы выборов глав, помимо того, что они сразу вызвали недовольство жителей городов и районов, уже привели в ряду негативных последствий, которые заканчивались то малоприятными и продолжительными разборками в органах власти, которые надолго парализовывали управление территориями, то скандалами и разоблачениями в прессе, а то и уголовными делами.

Само собой разумеется, неожиданная отставка главы Владивостока стала настоящим апофеозом такого развития событий. Виталий Веркеенко бросил бразды правления городом тогда, когда ему это захотелось – а на носу зима - и по какой-то маловразумительной причине, которую он и сам не смог внятно объяснить. «Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации... С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку. Честь имею. Веркеенко», - написал мэр.

Сделал он такой шаг и без соблюдения как формальных, так и неформальных правил, норм и договорённостей. Власть это не только большие возможности, но и еще большая ответственность. Складывается впечатление, что Виталий Васильевич просто не ценил свое место, которое досталось ему практически без борьбы. Слова любви городу и горожанам, сказанные экс-мэром напоследок никак не переубеждают в этом.

Все это говорит о том, что импровизированный фильтр из нескольких депутатов и представителей администрации края не смог выявить в кандидате на столь ответственный пост человека, который к нему, хотя бы по некоторым параметрам, не подходит. Система в очередной раз дала сбой и понятно, что она оказалась неработоспособной.

Кроме того, прямые выборы мэров всегда были своеобразной возможностью для «выпуска пара» на местном уровне. Люди не копили проблемы годами, а обсуждали их на выборах, озвучивали проблемы, выставляли свои требования к кандидатам, связывали свое будущее с определенными лидерами. Все это исключало и рост протестного голосования, которое на сентябрьских выборах буквально выплеснулось наружу.

Так что с главой Приморья Олегом Кожемяко тут нельзя не согласиться. Глава уже несколько раз публично заявил о том, что он за прямые выборы глав, как того желают и рядовые избиратели. А о Кожемяко известно, что он слов на ветер не бросает.

Фото РИА "Новости".