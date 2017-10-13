Стратегическую должность в администрации Приморья займет человек полпреда

Новый глава Приморья Андрей Тарасенко продолжает «переформатировать» команду, доставшуюся ему от прежнего руководителя края. Как стало известно, должность вице-губернатора по внутренней политике Приморского края может занять Дмитрий Братыненко. По некоторым данным эту кандидатуру весьма активно продвигает полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Дмитрий Братыненко хорошо знает Приморье. На прошедших выборах он «курировал» избирательную кампанию во Владивостоке и отвечал в штабе за взаимодействие с полпредством. По всей видимости на новой должности он также сосредоточит свою работу на подготовке к выборам - президента России. Помимо этого, есть информация, что он будет курировать международные отношения, информационную и молодежную политику.

Газета «Золотой Рог» попросила прокомментировать ситуацию известного приморского политолога Павла Наливайко:

- На самом деле сейчас не принципиально чьей креатурой является Дмитрий Братыненко. Важнейшей задачей на ближайшие месяцы является оздоровление региональной внутренней политики, а это означает выстраивание коммуникаций с глава муниципальных образований, экспертным сообществом, местными политическими группами и политическими партиями. Данный минимальный комплекс мер позволит более эффективно подготовиться к выборам Президента в 2018 году и плавно выйти на избирательную кампанию по выборам губернатора Приморского края.

На мой взгляд, если Дмитрий Братыненко успешно пройдёт все проверки, для него будет важно не повторять ошибок предшественников. Силовой прессинг в Приморье не приносит свои плоды, а ведет к формированию конфликтности и оппозиционных настроений. В любом случае, это любопытное назначение.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Дмитрий Братыненко родился 6 октября 1971 года. По данным, которые доступны в сети, он окончил Самарский государственный технический университет по специальности химическая технология органических веществ, с присуждением квалификации инженера. Занимался коммерческими проектами в сфере сельского хозяйства и нефтепереработки.

В 2004 году он стал депутатом гордумы Самары, где возглавил бюджетный комитет. Через год перешел на работу в администрацию Самарской области, где занял пост заместителя руководителя аппарата правительства области - руководителя департамента по организации процессов управления и административной реформы, развития местного самоуправления. После непродолжительное время работал в Воронежской области на посту первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства региона.

В августе 2009 года был назначен на должность советника губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, в январе 2010-го — на должность первого заместителя руководителя аппарата, с мая 2011 года назначен и.о. главы аппарата губернатора и правительства Сахалинской области, а в декабре избавился от приставки и.о.

При нем и с его непосредственным участием, к слову, на Сахалине прошла административная реформа, и с 1 января 2010 года в регионе к работе приступила новая структура – региональное правительство. Стоит отметить, что Дмитрий Братыненко единственный чиновник из команды Александра Хорошавина, кто не попал под удар после отставки губернатора. К нему не было вопросов.

В 2015 году он вернулся на родину, где получил пост первого вице-мэра в администрации Самары. В должности проработал недолго и ушел, как говорится, "в поля", работал на выборах, в том числе в Перми, на родине полпреда.

Из интересных фактов можно отметить любовь Дмитрия Федоровича к хоккею. Он играет в ночной хоккейной лиге и неоднократно участвовал в матчах с президентом РФ. Мастер спорта по боксу. Являлся вице-президентом федерации по боксу Самарской области. Женат.

Фото РИА "Сахалин Инфо".