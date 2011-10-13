Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россия и Китай урегулировали разногласия по стоимости доставки нефти по ВСТО
Россия и Китай урегулировали разногласия по стоимости доставки нефти через трубопровод «Восточная Сибирь-Тихий океан» (ВСТО). Как передает пресс-служба правительства России, об этом журналистам по итогам встречи с председателем правительства России Владимиром Путиным сообщил глава Госсовета Китая Вэнь Цзябао. По его словам, «стороны достигли полного единства мнений по цене торговли нефтью по китайско-российскому нефтяному трубопроводу».
«Мы также договорились о том, что и впредь будем в духе взаимовыгоды и обоюдного выигрыша активно продвигать наше сотрудничество в сфере нефти и газа, в частности в том, чтобы должным образом реализовать уже согласованные, приоритетные проекты в этой сфере», - сказал Вэнь Цзябао.
По словам Владимира Путина, российские и китайские компании уже практически приступают к совместной работе по разведке и разработке нефтегазовых месторождений, в том числе на континентальном шельфе. «Мы уже приближаемся к финальной стадии работы по поставкам газового сырья на китайский рынок. Идет подготовка к строительству крупного нефтеперерабатывающего завода на территории Китая в Тяньцзине», - рассказал Путин.
Построенная трубопроводная система ВСТО позволяет компаниям, добывающим нефть, значительно экономить на затратах по транспортировке нефти до конечных потребителей. Эксперты отмечают, что успешная реализация проекта ВСТО повысила инвестиционную привлекательность лицензионных участков и подтолкнула недропользователей к скорейшему вводу в промышленную эксплуатацию месторождений нефти, расположенных вблизи маршрута нефтепровода.
Напомним, конечной точкой трубопровода ВСТО является терминал в бухте Козьмино в Приморье, откуда нефть отгружается на танкеры и отправляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Новости тематики
- Премьер Медведев поручил ректору ДВФУ важное дело
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
- Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
Новости раздела
- Дума Находки упрочила контроль над мэрией
- Зражевский не бросил Партизанск
- Живут на одну зарплату
- Крупные коммерческие предприятия Владивостока придется переводить на газ
- Решения для инвестиций
- За губернатора и депутатов в Приморье проголосуют по-разному
- В Кавалерово выберут депутатов районной Думы
- Глава Приморья намерен собрать предложения по развитию территории с жителей
- Глава Приморья: Будем искать нефть в крае
- Претенденты на пост главы Приморья рассказали о своих зарплатах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан