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Россия и Китай урегулировали разногласия по стоимости доставки нефти по ВСТО

13 Октября 2011, 17:46 | Приморье

Россия и Китай урегулировали разногласия по стоимости доставки нефти через трубопровод «Восточная Сибирь-Тихий океан» (ВСТО). Как передает пресс-служба правительства России, об этом журналистам по итогам встречи с председателем правительства России Владимиром Путиным сообщил глава Госсовета Китая Вэнь Цзябао. По его словам, «стороны достигли полного единства мнений по цене торговли нефтью по китайско-российскому нефтяному трубопроводу».

«Мы также договорились о том, что и впредь будем в духе взаимовыгоды и обоюдного выигрыша активно продвигать наше сотрудничество в сфере нефти и газа, в частности в том, чтобы должным образом реализовать уже согласованные, приоритетные проекты в этой сфере», - сказал Вэнь Цзябао.

По словам Владимира Путина, российские и китайские компании уже практически приступают к совместной работе по разведке и разработке нефтегазовых месторождений, в том числе на континентальном шельфе. «Мы уже приближаемся к финальной стадии работы по поставкам газового сырья на китайский рынок. Идет подготовка к строительству крупного нефтеперерабатывающего завода на территории Китая в Тяньцзине», - рассказал Путин.

Построенная трубопроводная система ВСТО позволяет компаниям, добывающим нефть, значительно экономить на затратах по транспортировке нефти до конечных потребителей. Эксперты отмечают, что успешная реализация проекта ВСТО повысила инвестиционную привлекательность лицензионных участков и подтолкнула недропользователей к скорейшему вводу в промышленную эксплуатацию месторождений нефти, расположенных вблизи маршрута нефтепровода.

Напомним, конечной точкой трубопровода ВСТО является терминал в бухте Козьмино в Приморье, откуда нефть отгружается на танкеры и отправляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Автор: По материалам информагентств
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