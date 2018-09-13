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В одном из районов Приморья на выборах победили домохозяйки и пенсионеры
Состоялись выборы нового состава районной думы Кавалерово. Всего из 61 кандидата избрали 17 депутатов. Среди них – 4 члена «Справедливой России», 4 члена КПРФ, 4 – от «Единой России» и 5 самовыдвиженцев.
Причем выбраны также три домохозяйки и четыре пенсионера из 17. Не прошла в Думу нынешний председатель районной Думы старого созыва Зоя ШПИЛЬ, зато из известных личностей попали в Думу председатель местного отделения «Единой России» Сергей ЗАЙЦЕВ и предприниматель, редактор газеты «За матушку Россию» Сергей ПЛЕВАКО. Оба – экс-мэры района. Интересно, что единороссы уже не будут иметь в Думе большинство голосов. Тон будут задавать домохозяйки и пенсионеры. Не удивительно: район – место проживания пенсионеров и домохозяек, предприятий нет, одни магазины и аптеки. Больница – градообразующее предприятие.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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