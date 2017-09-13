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Скандалы на выборах во Владивостоке, похоже, не прошли даром

13 Сентября 2017, 17:31 | Приморье

По некоторой информации край покидает известный политтехнолог

По сведениям, которые распространяются информагентствами и соцсетями, главный выборный консультант краевых кураторов выборов в гордуму Владивостока и в органы власти ряда других населенных пунктов Приморье Андрей ПОНОМАРЕВ покидает регион.

По предварительным данным, причиной скорой отставки политтехнолога стали многочисленные скандалы на выборах в крае. Как уже сообщалось всю предвыборную неделю Владивосток сотрясали скандалы, связанные с попытками подкупа избирателей, их «подвоза» и вообще досрочного голосования. Все это не раз фиксировалось на видео и подтверждалось рассказами очевидцев. Однако должной реакции на подобные вещи так и не последовало.

Более того правоохранителями был задержан житель Подмосковья Антон Андреенко, который, по данным силовиков, попался на попытке подкупить членов участковой ИК и, по некоторым данным, вбросить изрядное количество уже заполненных бюллетеней в ходе досрочного голосования. Некоторые наблюдатели считают, что за этим арестом вполне может последовать и расследование деятельности самого Андрея Пономарева.

Напомним, что это беспокойное место до Андрея Пономарева занимал небезызвестный Илья Спокойнов (Митькин), против которого сейчас расследуется уголовное дело. Кто придет ему на смену пока не известно.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: выборы  политтехнолог  правоохранитель  избирком  силовик  бюллетень 



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