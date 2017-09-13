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"Пенсионеры" уверенно вошли во власть в Приморье
Аналогичный Владивостоку результат участвующие в выборах партии показали и в Находке - единственном кроме столицы края городе, где депутатов избирали по смешанной системе. Большинство голосов получили представители «Единой России», костяк списка которой на этих выборах составили люди, близкие к краевому депутату Руслану МАНОКОНОВУ.
По данным на утро понедельника, 11 сентября, «ЕР» на выборах в думу НГО получила поддержку 41,4% избирателей. Оставшиеся далеко позади КПРФ и ЛДПР набрали 18% и 16,1% соответственно. «Партия пенсионеров», как и во Владивостоке, обошла «Справедливую Россию» - 9,9% против 8,2% у эсеров. Явка избирателей на воскресных выборах составила 23,5%.
Из 15 одномандатных округов в 11 победили кандидаты от «Единой России», в трех - самовыдвиженцы, и еще один мандат достанется представителю «Справедливой России». Таким образом, и в Находке за счет убедительного результата одномандатников «ЕР» будет иметь уверенное большинство в городском парламенте.
Артем СТРОГИН.
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