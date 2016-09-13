К подтопленцам в Приморье везут еду, медикаменты и избирательные урны

Тайфун «Лайонрок» внес свои коррективы в процесс подготовки к выборам на территории Приморского края. Из-за вызванного тайфуном наводнения в отдельных населенных пунктах помещения избирательных участков были подтоплены, а часть участков была и вовсе отрезана от внешнего мира. Учитывая сложности с доставкой и вывозом бюллетеней из таких населенных пунктов, голосование на выборах в Госдуму и ЗС ПК в наиболее пострадавших от наводнения районах решено провести уже в четверг, 15 сентября. А 16 и 17 сентября на выборах досрочно проголосуют жители отдаленных и труднодоступных местностей, регулярное транспортное сообщение с которыми отсутствует, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

7 сентября глава МЧС России Владимир ПУЧКОВ на заседании рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС потребовал обеспечить транспортную доступность всех избирательных участков в Приморском крае, а также возможность голосования для тех, кто занимается ликвидацией последствий тайфуна. В свою очередь, председатель ЦИК России Элла ПАМФИЛОВА заверила, что избирательной комиссии Приморья будет оказана вся необходимая техническая, методическая и материальная помощь.

Избирательная логистика

Восстановить связь со всеми территориальными избиркомами Приморья краевой комиссии удалось лишь спустя несколько дней после прохождения тайфуна «Лайонрок», 5 сентября. Согласно утвержденному ранее графику, передать бюллетени для голосования в территориальные избирательные комиссии (ТИКи) Приморья планировалось 9 сентября, а к 16 сентября бюллетени должны были быть распределены по участковым комиссиям. Если с доставкой бюллетеней в ТИКи ситуация, в общем, ясна, то следующий этап - распределение бюллетеней по участкам - зависит от транспортной доступности последних.

Председатель крайизбиркома Татьяна ГЛАДКИХ не исключила, что для доставки бюллетеней на некоторые участки придется прибегнуть к помощи спецтехники МЧС и военных. А в поселок Преображение бланки для голосования, возможно, повезут по морю из Находки, если не получится завезти бюллетени силами МЧС и Минобороны. Еще одной проблемной зоной является Тернейский район, транспортное сообщение с которым пострадало в результате тайфуна наиболее сильно.

Добавим, что в ряде населенных пунктов из-за нарушения проводной связи была невозможна работа системы ГАС «Выборы». Впрочем, даже если к 18 сентября провода восстановлены не будут, результаты голосования и итоговые протоколы с участков в отрезанных от мира селах могут быть переданы с помощью иных средств связи. При этом оригинал протокола голосования закон позволяет доставить в выше стоящую комиссию позднее.

Выборы в эвакуации

Отдельный аспект - организация голосования людей, которых пришлось эвакуировать из зон затопления. Всего, по информации МЧС, во время наводнения был эвакуирован 741 человек в пяти муниципальных районах. На данный момент в Избирательной комиссии Приморского края рассматривают несколько вариантов решения вопроса. Первый - это организация голосования в пунктах временного размещения, где находятся эвакуированные люди.

- Если эвакуирован весь населенный пункт, и участковая избирательная комиссия в «кворумном» составе находится там же, где и все жители, соответствующий избирательный участок может быть развернут в месте их пребывания, - уточнила Татьяна Гладких. - Кроме того, мы обратились в управление МВД с просьбой ускорить переоформление документов, удостоверяющих личность, которые были утрачены людьми при наводнении, а также выдачу справок, которые позволили бы людям принять участие в голосовании.

Второй вариант - изменение границ избирательных участков, которые де-факто «опустели» после эвакуации граждан. Это позволит прикрепить затопленные населенные пункты к соседним участкам. Однако для реализации такой схемы необходимо получить разрешение от Центральной избирательной комиссии РФ.

Наконец, еще один разрешенный законом вариант - досрочное голосование целых избирательных участков не 18 сентября, а в другой день. После соответствующего запроса, который был направлен ИК ПК в Москву, такое разрешение было получено, и уже 15 сентября досрочное голосование пройдет на 55 избирательных участках в Лазовском, Ольгинском, Чугуевском, Кавалеровском, Красноармейском, Дальнереченском, Тернейском и Ханкайском районах. В общей сложности возможность проголосовать досрочно получат почти 20 тысяч избирателей. При этом Татьяна Гладких не исключила, что количество досрочно голосующих участков может увеличиться в случае неблагоприятного развития ситуации с паводком.

Добавим, что в «обычное» время досрочно голосуют военнослужащие на пограничных заставах и жители труднодоступных местностей, с которыми отсутствует либо затруднено постоянное транспортное сообщение - за несколько дней до Единого дня голосования к ним выезжают представители избирательной комиссии с переносным ящиком для бюллетеней. Затем переносной ящик доставляется обратно в помещение УИК, где его вскрывают вместе со стационарными - после закрытия избирательного участка в день выборов. На выборах-2016 такое досрочное голосование предполагается провести 16-17 сентября, а охвачено им будет 3100 избирателей по всему краю.

В целом сложившуюся ситуацию с подготовкой голосования в краевой избирательной комиссии считают более сложной, чем проведение выборов в Хабаровском крае во время наводнения 2013 года. Тем не менее, председатель ИК ПК Татьяна Гладких выразила уверенность, что избирательные права приморцев, проживающих в пострадавших от наводнения районах, будут реализованы в полной мере.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Общее количество избирателей, зарегистрированных в наиболее пострадавших от наводнения муниципальных образованиях - Дальнегорском городском округе, Тернейском, Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском и Лазовском районах - на 1 июля 2016 года составляла чуть более 110 тысяч человек. С точки зрения «нарезки» избирательных округов, сильнее всего от наводнения пострадала территория одномандатного округа №64 на выборах депутатов Государственной Думы РФ и одномандатных округов №14, 17 и 18 на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края.