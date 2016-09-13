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Центризбирком оставил Приморье без роста

13 Сентября 2016, 09:15 | Приморье

Партийный состав участников сентябрьских выборов в Законодательное Собрание Приморья останется неизменным. Это стало ясно после того, как Центризбирком РФ оставил в силе решение Избирательной комиссии Приморского края об отказе в регистрации списка кандидатов «Партии роста». Любопытно, что после повторной проверки подписных листов число действительных подписей увеличилось всего на девять штук.

Напомним, что в рамках избирательной кампании по выборам депутатов ЗС ПК некоторым партиям требовалось собрать 7429 подписей избирателей в поддержку выдвинутого списка кандидатов. Необходимое количество подписных листов в крайизбирком представили только две политические силы - «Партия роста» и «Родина». Однако обеим партиям ИК ПК в регистрации отказала - основанием для этого послужило недостаточное количество достоверных подписей избирателей. Причем решение об отказе «Партии роста» было вынесено аккурат во время визита ее лидера Бориса ТИТОВА во Владивосток 17 августа. Добавим, что ранее председатель крайизбиркома Татьяна ГЛАДКИХ на пресс-конференции отметила низкое качество работы сборщиков подписных листов, которое, по ее словам, ухудшилось по сравнению с 2011 годом.

В свою очередь, «Партия роста» попыталась отстоять свое право на участие в выборах, подав жалобу в Центральную избирательную комиссию РФ. В минувшую среду, 7 сентября, жалоба была рассмотрена на очередном заседании ЦИК. Однако итоговое решение оказалось неутешительным для «Партии роста». Если Избирательной комиссией Приморского края недостоверными и (или) недействительными были признаны 2554 подписи избирателей, то в ходе изучения подписных листов в Центральной избирательной комиссии была установлена обоснованность выводов Избирательной комиссии Приморского края в отношении признания недостоверными и (или) недействительными 2545 подписей избирателей. При этом ЦИКом было установлено, что подписные листы, представленные партией, содержали подписи, выполненные от имени умерших людей. Кроме того, в подписных листах выявлены сведения о сборщике подписей, снятом с регистрационного учета в связи со смертью.

Количество достоверных подписей, таким образом, увеличилось на девять штук и составило 5622, что также недостаточно для регистрации списка кандидатов «Партии роста» на выборах в ЗС.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

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Теги: центризберком  партия  зспк  выборы 



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Комментарии

  • Zorro15:56, 13.09.2016#

    Ну, молодцы, хоть попытались против системы повоевать. . .

  • подписянт16:59, 13.09.2016#

    Система такая система - сначала заставят кандидатов и партии собирать подписи, для чего им приходится нанимать людей и есть риск нарваться на жулье - а потом им отказывать в регистрации из-за того, что кандидаты или партия нарвались таки на жулье. И где же тогда самое главное жулье? Не в избиркоме ли часом?

  • Зоркий глаз17:33, 13.09.2016#

    Да власть просто боится что придет кто-то кто реально что-то будет делать для народа - может быть этот "кто-то" и есть "Партия роста"!? Вот и "мочат" почем зря. . .

  • Гонт17:35, 13.09.2016#

    Чтобы жулье во власть не шло должны правоохранители работать и спецслужбы, это прежде всего. . . А когда мочат всех и каждого по подписям - это уже совсем другой барьер. . .

  • Миха09:58, 14.09.2016#

    Там вроде не только партию роста в избиркоме завалили. Но они поборолись. Да и результат - пусть в целом не изменился, но подписи-то отбили - хоть и всего девять штук, а все равно это уже показатель работы по проверке подписей местным избиркомом. . .

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