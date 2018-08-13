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XII Международный экологический форум "Природа без границ" пройдет в Приморье 18-19 октября

13 Августа 2018, 14:20 | Приморье

Как отметил первый вице-губернатор Александр Костенко, форум остается крупнейшим на Дальнем Востоке и в Забайкалье отраслевым мероприятием. По традиции, на нем будут рассматриваться вопросы по совершенствованию экологической политики, обеспечению благоприятной окружающей среды и экологической безопасности, а также укреплению международного сотрудничества в данных сферах.

За 12-летнюю историю форума в его работе приняли участие тысячи специалистов, ученых, представителей бизнеса, власти, общественных организаций.

В этом году на пленарных и секционных заседаниях, круглых столах и дискуссиях предлагается обсудить с участием международных экспертов наиболее актуальные вопросы экологической тематики: нововведений в природоохранном законодательстве, выполнения экологических инициатив Президента России, внедрения наилучших доступных технологий, управления отходами, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, климатических изменений, сохранения биоразнообразия, развития экологического туризма, образования и просвещения.

В краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды подчеркивают: в центре внимания форума останутся актуальные вопросы, связанные с обеспечением устойчивого развития Дальневосточного региона, включая развитие портовой инфраструктуры, сохранение особо охраняемых природных территорий, предотвращение природных катастроф, загрязнение и истощения водных объектов.

Одной из приоритетных тем станет совершенствование государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Сегодня эта тема находится в центре федерального и регионального внимания, так как решение экологических проблем невозможно без консолидации усилий органов власти, науки, бизнеса и общества.

«В этом заключается важность таких площадок как форум “Природа без границ”, на которой созданы все условия для конструктивного диалога», – отметил директор департамента Александр Коршенко.

Основной площадкой XII экологического форума «Природа без границ» останется Администрация Приморского края. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте форума.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: экология  форум  природа  приморский край 



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