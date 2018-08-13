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9 сентября приморцы смогут проголосовать на любом удобном избирательном участке

13 Августа 2018, 12:30 | Приморье

 Для этого необходимо подать заявление через Единый портал госуслуг.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края, воспользоваться услугой смогут граждане, зарегистрированные на Едином портале госуслуг.

«Подав заявление через портал, вы сможете проголосовать в любом муниципалитете Приморья. Выбрать удобный избирательный участок поможет сайт госуслуг. Портал автоматически заполнит все поля заявления и пришлет вам в личный кабинет подтверждение и распечатываемую часть заявления», – отметили в ведомстве.

С распечатанным документом 9 сентября необходимо прийти на выбранный избирательный участок и проголосовать.

Так, например, студенты, зарегистрированные в других районах и городах края, смогут отдать свой голос на выборах во Владивостоке, то же касается и всех остальных приморцев.

Отметим, во всех МФЦ Приморья начат прием заявлений от избирателей, которые не смогут проголосовать на своих участках по месту регистрации. Соответствующее заявление также можно подать через участковые избирательные комиссии.

 

Фото - Глеб Ильинский

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: губернатор  приморский край  выборы 



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