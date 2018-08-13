Приморский край получит поощрение за налоговые поступления в федеральный бюджет

Правительство России выделит из резервного фонда более 0,9 млрд рублей пяти дальневосточным регионам – Республике Саха (Якутия), Камчатке, Приморью, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области – в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Республика Саха (Якутия) получит 388 158 000 рублей, Камчатский край –47 676 000 рублей, Приморье – 325 544 000 рублей, Хабаровский край –189 619 000 рублей, Еврейская автономная область – 2 474 000 рублей. Как поясняется на сайте Правительства, выделение средств из резервного фонда «позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года».

Всего дотации в размере 30,6 млрд рублей выделяются бюджетам 63 субъектов Федерации. Средства предоставляются в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Напомним, Проект документа рассмотрен на заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 3 августа 2018 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток