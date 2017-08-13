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Во Владивостоке выставят 60 единиц вооружения

13 Августа 2017, 15:40 | Приморье

Во Владивостоке с 22 по 27 августа спланировано проведение Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017», сообщил Деловой газете "Золотой Рог" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного  обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 1 ранга.

В рамках экспозиции форума  планируется показ более 100 экспонатов на четырёх выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России. Кроме того будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.

Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке будут расположены на 33 причале Корабельной набережной, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на о.Русский.

Проведение мероприятий научно-деловой программы спланировано на базе Дома офицеров Тихоокеанского флота и Дальневосточного федерального университета.

К участию в форуме приглашены ведущие исследовательские организации, научно-производственные объединения, предприятия промышленности Дальнего Востока, Восточной Сибири и других регионов Российской Федерации.

Фото с сайта Rusarmyexpo.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.


 

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Теги: армия-2017 



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