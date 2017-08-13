Во Владивостоке выставят 60 единиц вооружения

Во Владивостоке с 22 по 27 августа спланировано проведение Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017», сообщил Деловой газете "Золотой Рог" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 1 ранга.



В рамках экспозиции форума планируется показ более 100 экспонатов на четырёх выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России. Кроме того будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.

Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке будут расположены на 33 причале Корабельной набережной, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на о.Русский.

Проведение мероприятий научно-деловой программы спланировано на базе Дома офицеров Тихоокеанского флота и Дальневосточного федерального университета.



К участию в форуме приглашены ведущие исследовательские организации, научно-производственные объединения, предприятия промышленности Дальнего Востока, Восточной Сибири и других регионов Российской Федерации.

Фото с сайта Rusarmyexpo.ru.