Окончательно сформирован список кандидатов на пост губернатора Приморья

Избирательная комиссия Приморского края завершила регистрацию кандидатов на пост главы региона. В среду, 13 августа, статус официально зарегистрированных кандидатов получили коммунист Владимир ГРИШУКОВ и член ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО.

Ранее, 4 августа, статус зарегистрированного кандидата получил врио губернатора края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. До этого он первым сдал необходимые для регистрации документы, в том числе подписи муниципальных глав и депутатов, в крайизбирком. 10 августа был зарегистрирован представитель «Коммунистической партии социальной справедливости» Владимир ЛЕБЕДЕВ. Одному из претендентов, Антону СЕРГЕЕВУ из «Демократического выбора», избирательная комиссия в регистрации отказала ввиду несоответствия предоставленных им документов требованиям закона.

Таким образом, если никто из кандидатов в губернаторы по каким-либо причинам не покинет гонку, 14 сентября жители Приморья будут выбирать нового главу региона из четверых человек. Крайизбирком уже утвердил текст избирательного бюллетеня и принял решение об изготовлении бюллетеней.

Артем СТРОГИН.

Владивосток, ZRPRESS.ru