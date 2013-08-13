Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хасанские события-2013: Выборы главы района Приморья обернулись судебными тяжбами и дестабилизацией
В прошедшую субботу, 10 августа, участники исторической реконструкции в Хасанском районе Приморья со стороны Красной Армии выбили с занятых высот вторгшихся японских милитаристов. Это событие, как и 75-я годовщина Хасанских боев, оказалось в центре внимания СМИ и общественности. Однако днем ранее, в пятницу, в районе произошло не менее, а может быть и более важное для будущего Хасана событие – районный суд «выбил» из предвыборной гонки действующего главу территории Александра НАРЫЖНОГО. Наблюдатели уверены: политическую поляну района расчищают для фаворита краевых властей Сергея ОВЧИННИКОВА.
Поводом для снятия кандидата от «СР» стала юридическая зацепка. Сдавая документы в избирком, глава района забыл приложить к ним уведомление, подтверждающее отсутствие у него зарубежных счетов и иных финансовых инструментов. Впрочем, такая забывчивость характерна почти для всех претендентов: выборы-2013 – первые, на которых от кандидатов в главы муниципальных образований требуют справки об отсутствии денег за бугром. Привить любовь к законодательным новациям, судя по всему, решено жесткими методами – вплоть до снятия с выборов.
Правда, пока с выборов сняли только нынешнего главу Хасанского района Александра Нарыжного. Территориальная избирательная комиссия (ТИК), несмотря на не вовремя поданную справку, еще в конце июля зарегистрировала его кандидатом на очередных выборах. Это решение ТИК и стало предметом обжалования в суде со стороны одного из соперников Нарыжного – кандидата Игоря КРУТЫХ. Представляющий партию «Патриоты России» житель Владивостока Крутых потребовал отменить решение избирательной комиссии о регистрации новоявленного справедливоросса Нарыжного кандидатом. И 9 августа, согласившись с доводами юристов со стороны заявителя иска, суд решение ТИК отменил.
Таким образом, за месяц до дня голосования из предвыборной гонки в Хасанском районе оказался выбит один из самых популярных кандидатов. По неофициальным данным соцопросов, рейтинг Нарыжного в полтора-два раза выше, чем у его главного соперника – представителя «Единой России» и спикера местной думы Сергея Овчинникова. И это несмотря на то, что вольно или невольно подыграл новому фавориту краевой администрации даже губернатор края, эффектным жестом отменивший строительство терминала по перевалке угля в порту Славянки. В официальных сообщениях все было подано таким образом, что именно Овчинников оказался выразителем чаяний жителей поселка, которым не нужна еще одна экологическая бомба замедленного действия по соседству с жилыми кварталами.
Однако не торопятся жители района поддерживать и сторону, потерпевшую поражение на данном этапе кампании – Александра Нарыжного. На неделе региональные информагентства активно пугали общественность возможными акциями гражданского неповиновения в случае снятия Нарыжного с выборов, однако в жаркие выходные повышенной уличной активности на улицах поселков района почему-то не наблюдалось. Очевидно, что пока дрязги и скандалы в судах и избиркомах интересны в основном причастным к ним лицам, а также представителям местного бизнеса, связывающими свои перспективы с перспективами действующего главы.
Наблюдатели, в свою очередь, видят два варианта развития ситуации. Первый – практически полная зачистка зарегистрированных кандидатов, после которой в бюллетене останутся лишь единоросс Овчинников и один-два малоизвестных технических кандидата (в последних на выборах в Хасане недостатка нет). Хотя решение районного суда в силу пока не вступило – у Нарыжного еще есть время до конца текущей недели, чтобы обжаловать его.
Однако некоторые не исключают другого варианта – сторонники действующего главы приложат все усилия, чтобы сорвать выборы 8 сентября, не допустив таким образом победы на них нынешнего спикера думы района. Александр Нарыжный пока остается действующим главой района, в руках которого сосредоточен административный ресурс. А учитывая поддержку выдвиженца «Справедливой России» местными «олигархами» и некоторыми обличенными властью доброжелателями, никто не даст гарантии, что 8 сентября этот ресурс не сработает против кандидата от партии власти. Наконец, не следует забывать, что параллельно с выборами главы Хасанский район в сентябре ожидают выборы районной думы: в условиях, когда самый южный район Приморья вот-вот станет ареной масштабных строек, контроль за местной думой может оказаться не менее важным, чем за креслом главы…
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Кандидаты в губернаторы хранили интригу до последнего
- Андрей Тарасенко вновь пришел в избирком
- Дума Находки упрочила контроль над мэрией
- Зражевский не бросил Партизанск
- Живут на одну зарплату
- За губернатора и депутатов в Приморье проголосуют по-разному
- В Кавалерово выберут депутатов районной Думы
- Претенденты на пост главы Приморья рассказали о своих зарплатах
- Бывалые депутаты не торопятся переизбраться
- Вышли из строя
Новости раздела
- Кандидаты в губернаторы хранили интригу до последнего
- Единая Россия собирает предложения по совершенствованию пенсионной системы от жителей Приморского края
- Сертификаты, рассрочки и льготы
- Приморье получит допсредства для помощи пострадавшим от стихийных бедствий в 2016-17 годах
- "День Тигра" станет официальным праздником, а багульник - природным символом Владивостока
- Андрей Тарасенко вновь пришел в избирком
- Дума Находки упрочила контроль над мэрией
- Зражевский не бросил Партизанск
- Живут на одну зарплату
- Крупные коммерческие предприятия Владивостока придется переводить на газ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?
кто выдаёт справки об отсутствии счетов в зарубежных банках и как такая чудо-справка выглядит?? медвед гос. деньги на кипре хранил и по зомби-ящика честно об этом проболтался, а тут какие-то справки. .