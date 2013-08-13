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Хасанские события-2013: Выборы главы района Приморья обернулись судебными тяжбами и дестабилизацией

13 Августа 2013, 18:34 | Приморье

В прошедшую субботу, 10 августа, участники исторической реконструкции в Хасанском районе Приморья со стороны Красной Армии выбили с занятых высот вторгшихся японских милитаристов. Это событие, как и 75-я годовщина Хасанских боев, оказалось в центре внимания СМИ и общественности. Однако днем ранее, в пятницу, в районе произошло не менее, а может быть и более важное для будущего Хасана событие – районный суд «выбил» из предвыборной гонки действующего главу территории Александра НАРЫЖНОГО. Наблюдатели уверены: политическую поляну района расчищают для фаворита краевых властей Сергея ОВЧИННИКОВА.

Поводом для снятия кандидата от «СР» стала юридическая зацепка. Сдавая документы в избирком, глава района забыл приложить к ним уведомление, подтверждающее отсутствие у него зарубежных счетов и иных финансовых инструментов. Впрочем, такая забывчивость характерна почти для всех претендентов: выборы-2013 – первые, на которых от кандидатов в главы муниципальных образований требуют справки об отсутствии денег за бугром. Привить любовь к законодательным новациям, судя по всему, решено жесткими методами – вплоть до снятия с выборов.

Правда, пока с выборов сняли только нынешнего главу Хасанского района Александра Нарыжного. Территориальная избирательная комиссия (ТИК), несмотря на не вовремя поданную справку, еще в конце июля зарегистрировала его кандидатом на очередных выборах. Это решение ТИК и стало предметом обжалования в суде со стороны одного из соперников Нарыжного – кандидата Игоря КРУТЫХ. Представляющий партию «Патриоты России» житель Владивостока Крутых потребовал отменить решение избирательной комиссии о регистрации новоявленного справедливоросса Нарыжного кандидатом. И 9 августа, согласившись с доводами юристов со стороны заявителя иска, суд решение ТИК отменил.

Таким образом, за месяц до дня голосования из предвыборной гонки в Хасанском районе оказался выбит один из самых популярных кандидатов. По неофициальным данным соцопросов, рейтинг Нарыжного в полтора-два раза выше, чем у его главного соперника – представителя «Единой России» и спикера местной думы Сергея Овчинникова. И это несмотря на то, что вольно или невольно подыграл новому фавориту краевой администрации даже губернатор края, эффектным жестом отменивший строительство терминала по перевалке угля в порту Славянки. В официальных сообщениях все было подано таким образом, что именно Овчинников оказался выразителем чаяний жителей поселка, которым не нужна еще одна экологическая бомба замедленного действия по соседству с жилыми кварталами.

Однако не торопятся жители района поддерживать и сторону, потерпевшую поражение на данном этапе кампании – Александра Нарыжного. На неделе региональные информагентства активно пугали общественность возможными акциями гражданского неповиновения в случае снятия Нарыжного с выборов, однако в жаркие выходные повышенной уличной активности на улицах поселков района почему-то не наблюдалось. Очевидно, что пока дрязги и скандалы в судах и избиркомах интересны в основном причастным к ним лицам, а также представителям местного бизнеса, связывающими свои перспективы с перспективами действующего главы.

Наблюдатели, в свою очередь, видят два варианта развития ситуации. Первый – практически полная зачистка зарегистрированных кандидатов, после которой в бюллетене останутся лишь единоросс Овчинников и один-два малоизвестных технических кандидата (в последних на выборах в Хасане недостатка нет). Хотя решение районного суда в силу пока не вступило – у Нарыжного еще есть время до конца текущей недели, чтобы обжаловать его.

Однако некоторые не исключают другого варианта – сторонники действующего главы приложат все усилия, чтобы сорвать выборы 8 сентября, не допустив таким образом победы на них нынешнего спикера думы района. Александр Нарыжный пока остается действующим главой района, в руках которого сосредоточен административный ресурс. А учитывая поддержку выдвиженца «Справедливой России» местными «олигархами» и некоторыми обличенными властью доброжелателями, никто не даст гарантии, что 8 сентября этот ресурс не сработает против кандидата от партии власти. Наконец, не следует забывать, что параллельно с выборами главы Хасанский район в сентябре ожидают выборы районной думы: в условиях, когда самый южный район Приморья вот-вот станет ареной масштабных строек, контроль за местной думой может оказаться не менее важным, чем за креслом главы…

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: кандидаты  законодательство  партии  выборы  суд  избирком 



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Комментарии

  • Псевдоним09:46, 14.08.2013#

    кто выдаёт справки об отсутствии счетов в зарубежных банках и как такая чудо-справка выглядит?? медвед гос. деньги на кипре хранил и по зомби-ящика честно об этом проболтался, а тут какие-то справки. .

  • Псевдоним21:55, 14.08.2013#

    БЫЛ У НАС В РАЙОНЕ --БРАТОК- КРИВУЛИН В. С ТЕПЕРЬ РВЕТСЯ БРАТ ДВА ОВЧИНИКОВ УЖЕ ПОЛ АДМИНИСТРАЦИИ УВОЛИЛ РАЙОННОЙ ЗАОЧНО

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