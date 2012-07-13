В Приморье инициирован законопроект о предоставлении земельных участков работникам социальной сферы

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля, ZRPRESS. 13 июля во Владивостоке вице-губернатор Приморского края Владимир Балан провел рабочее совещание по вопросу разработки проекта закона Приморского края, предусматривающего предоставление в безвозмездное срочное пользование земельных участков для жилищного строительства работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений высшего профессионального образования, учреждений здравоохранения, учреждений культуры.

По результатам совещания принято решение ускорить процесс разработки такого проекта закона для того, чтобы уже 25 июля он был рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Приморского края.

Отметим, что предоставление земельных участков в безвозмездное срочное пользование позволит снизить стоимость жилья и сделать его более доступным для работников социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.