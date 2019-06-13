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Уссурийцам покажут скучное политкино
Мэра «второй столицы» Приморья выберут раньше, чем депутатов
Во вторник, 11 июня, помимо назначения собственных перевыборов, Дума Уссурийска даст старт формированию комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы городского округа. Соответствующие вопросы включены в повестку внеочередного заседания гордумы. После избрания нового мэра город избавится от «двуглавой» системы руководства, действовавшей в последние пять лет.
Напомним, что главой УГО с 2014 года является председатель гордумы Николай РУДЬ, а главой администрации - Евгений КОРЖ, которого депутаты утвердили на эту должность по итогам конкурсной процедуры. Срок полномочий текущего созыва городских депутатов закачивается в сентябре, в связи с чем автоматически прекратит полномочия и Николай Рудь. В 2015 году в Приморье была проведена очередная реформа местного самоуправления, устраняющая двоевластие, но ее применение в Уссурийске было отложено до истечения полномочий нынешних руководителей города. То есть новый глава УГО, которого предполагается избрать в ближайшие месяцы, одновременно возглавит администрацию города.
В конце мая депутаты Думы УГО утвердили новое Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности градоначальника. Оно предусматривает внесение на рассмотрение депутатов только двух кандидатур (по итогам второго этапа конкурса), тогда как в большинстве других муниципалитетов депутаты обычно выбирают между тремя-четырьмя претендентами. Кроме того, в первом чтении уже одобрена поправка в Устав УГО, которой тайное голосование по кандидатурам на должность мэра заменяется на открытое. Общественные слушания по этим поправкам должны пройти в ближайшие дни.
За последние полгода в Приморье после конкурсных процедур были избраны новые главы Владивостока и Партизанска, а также ряда муниципальных районов. В Арсеньеве планируется объявить повторный конкурс, так как предложенные конкурсной комиссией кандидаты не получили необходимого количества голосов от депутатского корпуса. Что касается возвращения прямых выборов глав территорий, то дающий такую возможность законопроект, инициированный губернатором Приморья Олегом КОЖЕМЯКО еще в 2018 году, до сих пор не принят Законодательным Собранием.
Добавим, что в ближайшие дни в нескольких муниципалитетах Приморья официально стартуют избирательные кампании по выборам местных депутатов. Наиболее значимыми являются кампании в Дальнереченске и в Уссурийске, где избирают новые составы муниципальных дум. В Уссурийске, где избирательная кампания стартует 11 июня, в связи с тем, что в краевое избирательное законодательство в 2019 году были внесены изменения, все 26 муниципальных депутатов теперь будут избираться по одномандатным округам. Новая схема округов была утверждена депутатами в мае.
Выборы в гордуму в ближайшие дни назначат и во Владивостоке - но только по одному округу, №9. Ранее представлявший эту территорию Александр ЩЕРБАКОВ в прошлом году был избран депутатом Законодательного Собрания, в связи с чем округ почти год не имеет представителя в местном парламенте. Отметим, что «Единая Россия» на недавнем заседании регионального политсовета партии уделила особое внимание довыборам в Думу Владивостока. Причиной тому – крайне низкая явка на состоявшиеся 26 мая праймериз, для победы в которых фавориту хватило всего 90 голосов. При том, что один из ресурсных и опытных кандидатов, Дмитрий ЛЕГКИЙ, взял самоотвод за несколько дней до предварительного голосования. В свою очередь, старт довыборам в Законодательное Собрание по округу №19 в Находке был дан депутатами краевого парламента еще 30 мая.
Артем СТРОГИН,
фото с сайта Adm-ussuriisk.Ru.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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