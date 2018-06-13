Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента

7 мая, сразу после вступления в должность президента РФ, Владимир ПУТИН подписал новый «майский указ» №204, который определяет основные задачи развития страны на период до 2024 года. Вектор, заданный указом, найдет свое отражение в проекте бюджета Приморского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Об этом на брифинге в рамках Дальневосточного МедиаСаммита рассказала вице-губернатор Приморского края Татьяна КАЗАНЦЕВА.

По словам Татьяны Казанцевой, работа по подготовке проекта федерального бюджета на 2019-2021 уже вступила в активную фазу; формирование финансового плана на следующую «трехлетку» начато и на краевом уровне. Вице-губернатор подчеркнула, что бюджет Приморского края на протяжении многих лет сохраняет социальную направленность – более 75% расходов краевой казны идут именно на решение социальных задач. И новый «майский указ» только закрепит эту тенденцию.

- При внесении проекта бюджета Приморья на следующие три года, естественно, положения указа №204 будут учтены. На сегодняшний день говорить о конкретных суммах пока рано, хотя понятно, что они будут очень значительными, - отметила Татьяна Казанцева. - Безусловно, потребуется корректировка государственных программ Приморского края. Правительством уже принят перечень мероприятий и поручений, где определены сроки и конкретные действия по данному указу.

Татьяна Казанцева напомнила, что в Приморье продолжается реализация начатых по инициативе президента федеральных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Комфортная городская среда».

- В этом году данные программы продолжают работать. По «Комфортной городской среде» финансирование увеличено по сравнению с прошлым годом, «Безопасные и качественные дороги» финансируются на том же уровне. В настоящее время муниципалитетами ведется работа по проведению конкурсных процедур и заключению контрактов. Средства есть в наличии, будем финансировать по мере выполнения работ. Надеемся, что эти программы будут работать и в следующем году, поскольку они идут при существенной поддержке федерального центра, - сказала вице-губернатор.

Кроме того, в ближайшее время планируется провести корректировку бюджета Приморского края на 2018 год. За период с февраля этого года региона получил более 4 млрд рублей федеральных средств, которые носят целевой характер. Изменение объема доходов и расходов необходимо отразить в новой версии бюджета-2018. Кроме того, упор будет сделан на увеличение расходов, связанных с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, начиная с 1 мая 2018 года. Дополнительные расходы краевой казны на реализацию этой меры оцениваются в 900 млн рублей.

Отметим, что при утверждении бюджета Приморского края на 2018 год в нем уже была запланирована индексация зарплат в рамках предыдущих «майских указов». Кроме того, за счет краевого бюджета дважды проиндексирована зарплата некоторым категориям работников бюджетных учреждений, ранее не подпадавших под действие «майских указов» - с 1 октября 2017 года на 5%, и с 1 января 2018 года на 4%.