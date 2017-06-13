В постоянном диалоге с приморцами

Парламент Приморья становится более открытым благодаря СМИ и социальным сетям

Взаимодействие депутатов Законодательного Собрания Приморья и муниципальных дум с журналистами стало одной из тем 4-го Дальневосточного МедиаСаммита. Откровенный разговор состоялся на профильной секции «Парламентаризм и медиа», модераторами которой выступили председатель краевого парламента Александр РОЛИК и политический обозреватель Ольга КИШАКОВСКАЯ. Участники дискуссии сошлись во мнении, что работа ЗС ПК становится более открытой, но развивать коммуникацию депутатов с жителями Приморья следует и дальше - как через «традиционные» СМИ, так и посредством социальных сетей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

- У депутатов и СМИ есть общая цель: мониторинг общественных настроений, диагностика возникающих противоречий, поиск путей их разрешения. Все это должно происходить в публичном поле, а значит, парламентарии и масс-медиа должны находиться в постоянном диалоге, - задал тон разговору председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, добавив, что от эффективности этой работы в том числе зависит развитие нашего региона и всего Дальнего Востока. По словам Александра Ивановича, несмотря на то, что депутаты регулярно проводят личные приемы граждан на своих округах, СМИ, работая с более широкой аудиторией, дают парламентариям дополнительную информацию по важным вопросам.

Представители законодательной власти, журналисты и приглашенные эксперты постарались вместе ответить на вопрос: как сделать так, чтобы между властью и населением не возникало противоречий, а депутаты, приняв то или иное решение, получали «обратную связь» от граждан?

- Невозможно принять хороший закон, не посоветовавшись с людьми и не зная, как он повлияет на жизнь каждого человека. Очень важно, чтобы у нас с вами было одно понимание перспектив развития нашей страны, - обратилась к представителям масс-медиа представитель ЗС ПК в Совете Федерации Людмила ТАЛАБАЕВА.

Как отметил доцент кафедры рекламы и связей с общественностью Школы гуманитарных наук ДВФУ Петр САМОЙЛЕНКО, Приморский край не относится к регионам страны, где есть проблемы во взаимодействии органов власти и СМИ. В своем выступлении эксперт отметил тренды, связанные с ростом влияния интернета и соцсетей на общественное мнение. Этот потенциал приморским депутатам нужно использовать активнее, считает эксперт. С аналогичным советом к депутатам обратилась заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья КОЛОМЕЙЦЕВА. Она призвала краевых парламентариев, у которых еще нет аккаунтов в соцсетях, зарегистрироваться там.

- Это позволит напрямую говорить с избирателями, особенно с молодежью. Соцсети дают возможность разъяснить, для чего принимается тот или иной закон, «отбить» возможный негатив, - считает Наталья Коломейцева.

Поговорили в ходе секции и о более привычных способах коммуникации парламента с населением. Депутат Законодательного Собрания Приморья, генеральный директор «Общественного телевидения Приморья» Алексей КОЗИЦКИЙ призвал своих коллег не бояться интервью в прямом эфире, комментируя важные события и решения лично, а не через пресс-секретаря или помощника. В свою очередь, депутат Юрий КОРСАКОВ высказал пожелание о том, чтобы приморские масс-медиа не только думали о собственных рейтингах, но и обращали внимание на положительные моменты в работе органов власти.

- Сегодня людям нужны не «жареные» факты или репортажи о происшествиях, а объективная информация, - уверен Юрий Корсаков. - Журналистика - это в первую очередь анализ проблем, поиск путей их решения. Есть важная тема - пригласите любого депутата, задайте ему вопрос, квалифицированно передайте его мнение.

Предметом дискуссии в рамках секции «Парламентаризм и медиа» также стали этическая сторона деятельности журналистов, их компетентность и знание особенностей работы органов власти. Участники диалога выступили за то, чтобы степень открытости работы Законодательного Собрания и других органов власти повышалась и в дальнейшем.

- Представительная власть - это власть публичная. В последнее время сделано немало для открытости работы краевого парламента, на сайте Законодательного Собрания есть очень много информации, которую можно анализировать. Но для журналистов важен личный контакт с политиком не только в момент выборов, но и в процессе работы в парламенте, возможность оперативно получить компетентное мнение, - считает модератор секции «Парламентаризм и медиа» Ольга Кишаковская.

- Депутаты приморского парламента готовы к честному и открытому диалогу. Мы всегда активно реагируем на резонансные публикации и сюжеты, прислушиваемся к мнению общественности, которое озвучивают приморские СМИ, - отметил председатель ЗС ПК Александр Ролик.

На фото: Председатель ЗС ПК считает, что у депутатов и СМИ - общие задачи.

Артем СТРОГИН. Фото Александра МАСЛЯНКО.