Прямой разговор: Губернатор и приморцы поговорили без посредников

Губернатор Приморья рассказал, где построят новые дороги, школы и ФАПы

В рамках IV Дальневосточного МедиаСаммита губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел ставшую традиционной «Прямую линию» с жителями края. Центральными темами разговора главы региона с приморцами в этом году вновь оказались ремонт дорог и благоустройство, вопросы экологии, образования и медицины, а также развитие муниципалитетов Приморья в ближайшие годы.

Напомним, что любой желающий мог задать свой вопрос Владимиру Миклушевскому, позвонив по телефону, заполнив специальную форму на сайте или оставив сообщение в социальных сетях Facebook, «Одноклассники» и Instagram. К началу «Прямой линии» по разным каналам главе региона поступило несколько сотен вопросов, кроме того побеседовать с губернатором жители края могли по видеосвязи в прямом эфире. Подобная активность, как считает Владимир Миклушевский, говорит о неравнодушии приморцев к настоящему и будущему своего края.

Дороги всегда актуальны

А началась «Прямая линия» с вопросов о ремонте дорог в самом автомобильном регионе страны: актуальность этой темы подчеркивал тот факт, что подобные вопросы поступали из самых разных уголков Приморья - Находки, Фокина, Арсеньева и, конечно, Владивостока. Губернатор подробно рассказал о сроках планируемого ремонта наиболее проблемных участков приморских магистралей и суммах выделенных на эти цели бюджетных средств в рамках государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2020 годы.

- Около 600 млн рублей в этом году мы запланировали, чтобы капитально отремонтировать две дороги в Находку. Они имеют большое экономическое значение, а кроме того, очень востребованы в сезон отпусков, - подчеркнул Владимир Миклушевский, уточнив, что капремонт данных трасс начнется с Фокина, где состояние дорожного покрытия хуже всего. Говоря о судьбе существующей трассы в Находку после ввода новой магистрали Владивосток - Находка - порт Восточный, губернатор пообещал, что «старая» дорога продолжит ремонтироваться и эксплуатироваться в качестве альтернативы новому маршруту.

По поводу другого масштабного дорожного проекта - ремонта дорог Владивостокской агломерации - Владимир Миклушевский сообщил, что работающую технику на улицах столицы Приморья и соседних муниципалитетов их жители увидят уже в июне. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» до конца года планируется отремонтировать более 100 км дорог с переустройством водоотводных сооружений, установкой светофоров, леерных ограждений, знаков.

В Арсеньеве, который хоть и не входит в агломерацию, но является экономическим и туристическим «магнитом» центрального Приморья, в 2017 году предполагается отремонтировать дороги, ведущие к дачным участкам горожан и популярной у приморцев горнолыжной базе. А на севере края тем временем продолжается восстановление дорог и дамб, разрушенных прошлогодним тайфуном «Лайонрок».

- Аварийно-восстановительные работы не закончились. План этих работ действует до октября 2017 года, федеральное и краевое софинансирование продолжает поступать, - обратил внимание губернатор. Как подчеркнул Владимир Миклушевский, вопросы, связанные с восстановительными работами и обеспечением жильем граждан, чьи дома признаны непригодными для проживания, по-прежнему находятся у него на контроле.

Несколько раз в ходе «Прямой линии» Владимир Миклушевский упоминал о поселке Светлая Тернейского района - напомним, этот населенный пункт в 2016 году стал одним из наиболее пострадавших от тайфуна. Сейчас в поселке и его окрестностях продолжается восстановление разрушенных наводнением дорог, а до конца 2017 года должны быть возведены новая школа на 80 мест и амбулатория. Ход строительных работ губернатор пообещал проверить лично, приехав в Светлую в ближайшие месяцы.





Вячеслав КВОН, глава городского округа Спасска-Дальнего: "Губернатор владеет ситуацией на территориях, знает и держит на контроле вопросы, которые необходимо решать. Конечно, невозможно все сделать одновременно, но чувствуется, что работа идет. Сегодня муниципалитеты Приморья не одиноки в решении своих проблем, по многим вещам мы чувствуем поддержку со стороны края. Очень большая надежда на дополнительные доходы от продажи отелей «Хаятт», которые губернатор планирует направить на помощь муниципалитетам. Это будет весомая поддержка".

Экология с онлайн-контролем

Как показала «Прямая линия»-2017, всё большее значение для жителей Приморского края приобретают такие вопросы, как комфорт проживания в их городе или селе. Но комфорт немыслим без благоустройства улиц и дворов, без хорошей экологической ситуации, и не случайно обе эти темы прозвучали и в разговоре приморцев с губернатором.

Так, жители Находки попросили Владимира Миклушевского довести до конца борьбу с негативными последствиями открытой перевалки угля в портах города. Напомним, что глава региона за последние месяцы несколько раз посещал Находкинский городской округ и добился, чтобы компании, занимающиеся перевалкой угля, начали работы по снижению выбросов угольной пыли. Но сегодня находкинцы опасаются, что следующей зимой ситуация обострится вновь.

- Защитить жилые районы от угольной пыли помогут пылезащитные экраны, специальные технологии перегрузки угля, уборочные машины. А к зимнему сезону мы внедрим систему экологического мониторинга: специальный прибор будет брать пробы воздуха в круглосуточном режиме и передавать эти данные в интернет, - развеял опасения Владимир Миклушевский, напомнив об административной ответственности для нарушающих экологическое законодательство компаний.

Во Владивостоке ключевым экологическим вопросом остается загрязнение другой стихии - водной. Один из вопросов, заданных губернатору, касался перспектив очистки бухты Золотой Рог. По словам Владимира Миклушевского, работы по переключению всех городских стоков на построенные к саммиту АТЭС очистные сооружения будут завершены до конца 2017 года, после чего будет проработан вопрос с очисткой акватории от «долгосрочного» загрязнения, формировавшегося десятилетиями.

Немало внимания в ходе «Прямой линии» было уделено и вопросам благоустройства населенных пунктов Приморья. В 2017 году в России стартовали сразу два федеральных проекта, призванных улучшить ситуацию с благоустройством дворов и парков в городах и селах. Жители края активно включились в работу по формированию программ, однако, как стало ясно из вопроса членов ТСЖ по Военному шоссе, 23 во Владивостоке, муниципальные чиновники не всегда слышат простых людей и с легкостью отклоняют их заявки по формальным причинам. В ответ глава региона потребовал от муниципалитетов усилить информирование жителей края о возможностях участия в программе благоустройства.

- Любой дворик имеет право быть включенным в программу, и люди сами должны решать, что нужно сделать в первую очередь, - подчеркнул Владимир Миклушевский. - Конечно, в первый год действия программы все заявки исполнить не получится, поэтому до конца 2017 года мы сформируем программу на пять лет вперед. Уверен, что она продолжится и после этого срока.





Губернатору задавались порой и весьма неожиданные вопросы...

С «Заботой» о сердце

Значительная часть вопросов на «Прямую линию» с губернатором поступила из небольших отдаленных сел, где непросто обстоит ситуация с доступностью медицинской помощи. В последние годы для ее улучшения сделано немало: построено 183 фельдшерско-акушерских пункта, кардинально обновлен парк автомобилей «скорой помощи», регулярными стали рейсы медицинского автопоезда «Забота». Собеседников Владимира Миклушевского из сельских районов интересовало, будут ли развиваться эти начинания и впредь.

- Логика автопоезда «Забота» была простой: приблизить медицину к людям в отдаленных селах. Его работа пришлась по душе жителям края, ведь далеко не везде есть необходимые специалисты, - отметил Владимир Миклушевский.

По словам губернатора, «Забота» продолжит свои рейсы по отдаленным территориям и в будущем, а кроме того, с этого года у жителей населенных пунктов, куда прибудет автопоезд, появится возможность пройти исследование на онкомаркеры. Продолжит развиваться и сеть фельдшерско-акушерских пунктов: отвечая на вопрос жительницы Ханкайского района, Владимир Миклушевский пообещал, что до конца года в этом муниципалитете появится два новых ФАПа. Еще четыре пункта оборудуют в Ольгинском районе Приморья.

Новым приоритетом работы ФАПов станут выявление и диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, которые, по статистике, лидируют среди причин смерти жителей края. Все фельдшерско-акушерские пункты, а также 120 бригад «скорой помощи» планируется оснастить системой теле-ЭКГ, которая позволит своевременно диагностировать нарушения в работе сердца и сосудов, сообщил Владимир Миклушевский. По его словам, в общей сложности на закупку современного оборудования для медицинских учреждений Приморья только в 2017 году планируется израсходовать около 160 млн рублей.





Алексей ТИМЧЕНКО, руководитель приморского отделения «Деловой России»: "Большинство вопросов «Прямой линии» были «на стыке» экономики и социальной сферы. Например, хорошие дороги - это не только качество жизни и комфорт перемещения по краю, но и развитие туризма, снижение логистических издержек бизнеса, а значит, снижение цен. Было много непростых вопросов, и это хорошо. Если власть будет регулярно общаться с населением, с предпринимателями, край будет развиваться»

«Хаятты» вернут долг районам

Во время «Прямой линии» губернатор Приморья ответил на ряд вопросов, связанных с крупными строительными проектами в крае. Как нередко происходит в России, даже при наличии государственного финансирования важные для региона стройки не завешаются в намеченный срок. Например, так произошло с домами в микрорайоне Владивостока Снеговая Падь, возводящимися по программе «Жилье для российской семьи»: проблемным вопросом оказалась прокладка инженерных сетей к новым домам. Как сообщил Владимир Миклушевский, для ускорения сдачи жилья деньги на строительство сетей будут предусмотрены в бюджете Приморья. Эти работы должны завершиться к концу 2017 года, равно как и достройка другого долгожданного объекта - двух корпусов краевого онкологического диспансера.

Разумеется, разговор не мог не зайти и о судьбе гостиниц «Хаятт», возводящихся во Владивостоке с 2010 года. Владимир Миклушевский еще раз подтвердил планы по продаже обоих отелей и возврату израсходованных на их строительство денег в бюджет.

- Владивосток за последнее время очень преобразился - появились мосты, современный университет, инфраструктура, - но нужно и районы подтягивать. Поэтому часть средств от продажи гостиниц планируем направить на строительство новых школ, больниц и спортивных площадок в городах и районах края, - акцентировал губернатор Приморья.

Кстати, новые школы в регионе будут строиться и в рамках федеральной программы. Для выполнения поставленной руководством страны задачи - перехода на учебу в одну смену - потребуется создание 25 тысяч новых мест в школах края. Владимир Миклушевский сообщил, что он направил письмо вице-премьеру РФ Ольге ГОЛОДЕЦ с просьбой увеличить нормативный срок строительства школ по программе, так как в течение года провести конкурс и выполнить все работы крайне сложно.

ВОПРОС РЕБРОМ

Один из наиболее популярных вопросов губернатору Приморья, поступивших по интернету, был связан с необходимостью установки на ввозимые в РФ иномарки кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС».

- Принципиальное решение на уровне правительства принято. Однако производителям модулей с «ЭРА-ГЛОНАСС» необходимо время, чтобы наладить производство и «завалить» рынок этими устройствами. Это обязательно произойдет, - высказал уверенность Владимир Миклушевский.

На фото: Центральными темами разговора губернатора Владимира Миклушевского с приморцами и в этом году вновь оказались ремонт дорог и благоустройство, вопросы экологии, образования и медицины, а также развитие муниципалитетов края в ближайшие годы.

Артем СТРОГИН. Фото автора.