Губернатором Приморья может стать даже бывший уголовник

ПРИМОРЬЕ, 8 июня, ZRPRESS. Приморский крайизбирком разработал и 6 июня внес в Законодательное собрание изменения в избирательный кодекс Приморского края по выборам губернатора. Баллотироваться смогут только выдвиженцы от политических партий. Причем кандидаты должны будут заручиться поддержкой 7% депутатов большинства муниципальных образования края и избираемых глав.

- Федеральным законодательством установлена «вилка» от 5% до 10%. Мы посмотрели на складывающуюся в России практику. Так вот, например, в Хабаровске предложили 8%, а в Московской области - 10%. С коллегами мы обсудили и решили, что 7% будет оптимальной цифрой, - пояснила «ЗР» заместитель председателя крайизбиркома Татьяна ШКЛЯРОВА.

То есть кандидаты в губернаторы должны будут заручиться поддержкой, как минимум, 7% избранных глав и депутатов муниципальных образований из не менее чем 3/4 муниципальных образований Приморского края. Это так называемый «муниципальный фильтр» или «муниципальные праймериз».

Кроме того, введен еще и президентский «фильтр». Президент РФ по своей инициативе может провести консультации с политическими партиями по их кандидатам в губернаторы. Впрочем, закон не устанавливает ответственность за невыполнение президентских рекомендаций, если все же консультации состоялись. Вместе с тем, у главы государства остается право проинформировать избирателей о своем мнении или о вскрывшихся в ходе консультаций фактах.

Стоит отметить, что на должность губернатора Приморья по предложениям крайизбиркома смогут баллотироваться только партийные выдвиженцы. Самовыдвижение федеральный законодатель разрешил, однако приморский крайизбирком такую норму в своих поправках не прописал.

— У нас было мало времени. Мы решили не торопиться, посмотреть, как пройдут выборы губернаторов в других регионах и впоследствии, возможно, внесем поправку, разрешающую баллотироваться самовыдвиженцам, — объяснила Татьяна Шклярова. — Закон был принят в мае, а мы, как и остальные регионы должны успеть внести поправки в краевой закон до 1 июля, чтобы успеть к первым выборам, которые должны состояться 14 октября 2012 года.

Предложения крайизбиркома предусматривают сумму избирательного фонда в 100 млн рублей. Губернатор избирается сроком на пять лет, и он не может замещать должность более двух сроков подряд. Досрочно его может отрешить от должности президент России «в случае утраты доверия».

Избиратели тоже смогут отозвать губернатора. Для этого им придется провести референдум. Для его проведения необходимо будет собрать не менее 25% подписей избирателей. При этом за отзыв губернатора должны проголосовать более 50% избирателей, зарегистрированных в регионе, а не только пришедших на участки.

Федеральный закон предусматривает отзыв избирателями губернаторов в случае установления судом фактов нарушения им законодательства или в случае, если глава региона неоднократно без уважительных причин будет уличен в неисполнении своих обязанностей. Губернаторы, отрешенные от должности, не смогут в течение двух лет баллотироваться на выборах главы региона.

Стоит отметить, что кандидатами в руководители субъектов РФ не смогут стать лица, когда-либо осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом если преступление, за которое человек отсидел в тюрьме, позже потеряло статус тяжкого или особо тяжкого, человек получает возможность баллотироваться на пост губернатора.

Выборы губернаторов при необходимости будут проходить в два тура — для победы нужно будет набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на участки.

Кроме поправок касающихся выборов губернатора, крайизбирком еще предложил изменить систему муниципальных выборов, введя по примеру региональных разделение партийного списка кандидатов на общую и территориальную части.

— Территориальные группы позволяют уравнять шансы кандидатов, повышают конкуренцию между ними. Это предложение направлено на унификацию системы выборов. Ведь на краевом уровне мы уже провели выборы по таким правилам, — пояснила Татьяна Шклярова.

Впрочем, предложения крайизбиркома и по муниципальным выборам, и по избранию губернатора должны утвердить депутаты Законодательного собрания Приморского края. Изменения в Устав планируется рассмотреть на ближайшей сессии, которая намечена на 27 июня. Причем, приморские законодатели могут не согласиться с предложениями крайизбиркома и принять свои поправки.

Досье «ЗР»



В 2004 году после теракта в Беслане в России были отменены всеобщие прямые выборы губернаторов. Президент страны вносил на утверждение в региональный парламент предложение о назначении главы региона из числа кандидатов, предложенных партией, победившей на последних региональных выборах. В конце 2011 года Медведев инициировал возврат к прямым выборам губернаторов при сохранении «президентского фильтра». Президент, который еще в декабре 2010 года сомневался в необходимости возврата к прямым выборам в «текущей исторической перспективе», спустя год, по его словам, услышал тех, кто ждет перемен, и согласился, что «надо дать всем активным гражданам законную возможность участия в политической жизни». Соответствующий законопроект был внесен в Думу президентом 16 января 2012 года, Госдума приняла его 25 апреля, спустя два дня одобрил Совет Федераций и 2 мая он был подписан главой государства. Принятый закон вступил в силу 1 июня 2012 года.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».