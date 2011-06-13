Помощь селу застряла на месте

Это выяснилось в ходе заседания депутатского комитета ЗС ПК.

«Уже три года поддержка села из краевого бюджета не увеличивалась, это фактически означает, что мы ее уменьшаем, с учетом инфляции минимум на 10 % в год, - сказал председатель комитета по продовольственной политике ЗК ПК Сергей СИДОРЕНКО.- Мы обещали людям субсидировать до 70% ставки по кредитам, а в итоге эти 70 % превращаются в 7 %». Депутаты приняли решение обратиться к губернатору края с просьбой увеличить финансирование целевой программы.