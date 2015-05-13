Губернатора Приморья признали сильным

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ по итогам апреля заметно усилил позиции в рейтинге влияния глав субъектов России. По мнению экспертов, он имеет «сильное влияние» в регионе. В рейтинге глава Приморья занимает 22 место из 85. В марте он занимал 31 строчку, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Рейтинг влияния глав субъектов РФ составлен Агентством политических и экономических коммуникаций. Экспертный опрос проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политологи, политтехнологи, журналисты... Среди них представители Высшей школы экономики, Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, Института региональных проблем и других экспертных организаций.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.