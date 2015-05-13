В Большом Камне "зависла" новая схема власти

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», решением думы Большого Камня от 29 января 2015 года был утвержден порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации городского округа. Согласно документу, решающий голос при отборе кандидатов конкурсной комиссией из четырех человек принадлежит председателю думы Большого Камня, коим на протяжении последних лет является Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ.

Практически сразу после утверждения этот документ был опротестован прокуратурой, однако до сих пор его не отменили. Более того, власти Большого Камня намерены оспорить решение суда первой инстанции об отмене скандального Положения о порядке избрания главы городского округа.

Месяц назад решением Шкотовского районного суда Приморского края требования прокурора города были удовлетворены в полном объеме: думу городского округа обязали привести Положение о конкурсе в соответствие с федеральным и краевым законодательством. Однако, как стало известно газете «Золотой Рог», представительный орган городской власти не торопится исполнять решение суда, а власти города выразили намерение обжаловать его в вышестоящей инстанции. Эту информацию газете «Золотой Рог» подтвердили и в прокуратуре Большого Камня, которая держит на контроле ситуацию с конкурсом.

- Сведений о вступлении в законную силу данного решения суда у нас нет, - прокомментировал ситуацию помощник местного прокурора.

В то же время на своем последнем заседании дума Большого Камня назначила на 25 мая публичные слушания по вопросу внесения изменений в устав города - в части избрания главы городского округа, который будет возглавлять местную администрацию и избираться представительным органом из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Соответствующий краевой закон вступил в силу еще в начале марта, а муниципалитетам дали три месяца на приведение своих уставов в соответствие. Как пояснил начальник юридического отдела думы Большого Камня Михаил ШЕВЯКОВ, норма начнет действовать только после истечения срока полномочий действующего главы (они заканчиваются в 2017 году). Кстати, после внесения этого изменения в краевой закон органам прокуратуры было поручено подготовить унифицированный проект Положения о конкурсе на замещение должности главы, который, впрочем, в Большом Камне пока остается невостребованным.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.