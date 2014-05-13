Приморье готово усилить взаимодействие со странами АТР

Приморский край готов усилить взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил 12 мая в Москве по итогам совещания по развитию сотрудничества со странами АТР.

Совещание провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Приморью отводится большая роль в развитии сотрудничества со странами АТР, потому что регион занимает важное геополитическое положение – по территории Приморского края проходит два международных транзитных коридора», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

По словам главы региона, в Приморье реализуется достаточно много экспортно-ориентированных инвестиционных проектов, которые интересны азиатским партнерам.

«Сегодня шел разговор о том, как активизировать торгово-экономическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно такой вектор переориентации был поставлен Президентом страны», - заявил Владимир Миклушевский.

Губернатор акцентировал, что сегодня основная задача для региона - отработать те инвестиционные проекты, которые уже обозначены.

Напомним, в ходе совещания Дмитрий Медведев заявил, что сегодня рынок Азиатско-Тихоокеанского региона открывает существенные возможности, которые необходимо использовать.

Также Председатель Правительства РФ также отметил перспективность использования транзитного потенциала Дальневосточного региона и развитие транспортных коридоров.

ZRPRESS.RU, Владивосток.