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Приморье готово усилить взаимодействие со странами АТР
Приморский край готов усилить взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил 12 мая в Москве по итогам совещания по развитию сотрудничества со странами АТР.
Совещание провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
«Приморью отводится большая роль в развитии сотрудничества со странами АТР, потому что регион занимает важное геополитическое положение – по территории Приморского края проходит два международных транзитных коридора», – подчеркнул Владимир Миклушевский.
По словам главы региона, в Приморье реализуется достаточно много экспортно-ориентированных инвестиционных проектов, которые интересны азиатским партнерам.
«Сегодня шел разговор о том, как активизировать торгово-экономическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно такой вектор переориентации был поставлен Президентом страны», - заявил Владимир Миклушевский.
Губернатор акцентировал, что сегодня основная задача для региона - отработать те инвестиционные проекты, которые уже обозначены.
Напомним, в ходе совещания Дмитрий Медведев заявил, что сегодня рынок Азиатско-Тихоокеанского региона открывает существенные возможности, которые необходимо использовать.
Также Председатель Правительства РФ также отметил перспективность использования транзитного потенциала Дальневосточного региона и развитие транспортных коридоров.
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