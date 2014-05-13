В Приморском крае оптимизируют власть

О работе в Приморском крае многофункциональных центров, о создании в администрации Приморья новых департаментов и сокращении штата чиновников рассказал в своем интервью вице-губернатор Алексей СУХОВ.

- Алексей Николаевич, все чаще приморцы обращаются в многофункциональные центры за получением госуслуг. Расскажите, сколько МФЦ сейчас работает в крае?

- На сегодняшний день в Приморье открыто восемь многофункциональных центров. Из них один - во Владивостоке. Остальные семь находятся в муниципальных образованиях.

Мы отмечаем хорошую динамику в их работе: число обращений в МФЦ с каждым месяцем растет.

- Приморье заняло 1 место в рейтинге Минкомсвязи по количеству личных кабинетов на портале «Госуслуги». В чем причина такой активности приморцев?

- Во-первых, жители Приморья сами по себе активные, и их активность проявляется не только в том, что регистрируются на Едином портале госуслуг. Во многом, конечно, это было связано с тем, что были созданы определенные условия: у нас большое количество муниципальных и государственных услуг переведено в электронный вид. И на сегодняшний день есть возможность воспользоваться этими услугами через Единый портал. Так, например, люди могут записаться к врачу или встать в очередь на получение путевки в детский сад.

- Еще одно из курируемых вами направлений – государственная гражданская служба и кадры администрации Приморского края. Недавно губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ озвучил, что в структуре администрации появится новый департамент, который будет оценивать эффективность исполнения госпрограмм. Какими именно полномочиями он будет наделен?

- Если посмотреть небольшую историю того, как мы работаем со структурой администрации Приморского края, то это уже второй департамент, который создается по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

Первый департамент, который мы создали, - департамент госзаказа, который централизовал все закупки. Это был очень сложный и серьезный шаг, при котором мы сделали максимально прозрачным этот процесс. При этом губернатор поставил задачу – создать департамент в той же штатной численности, которая существовала. И мы это сделали путем сокращения должностей в других департаментах.

Сейчас мы работаем над созданием еще одного департамента - финансового контроля. К этому нас подталкивает действующее законодательство. Существуют требования, которые прописаны в Бюджетном кодексе, о наличии такого контрольного органа.

Кроме того, этот департамент по поручению губернатора будет наделен другими очень важными полномочиями – это анализ, мониторинг и контроль за действием государственных программ, которые приняты и работают в Приморском крае.

- Глава правительства Дмитрий Медведев предложил проработать вопрос сокращения аппарата чиновников на 10% как на федеральном уровне, так и на региональном. В администрации края пройдет такое сокращение?

- Мы над этим работаем давно. Первый этап оптимизации структуры провели еще в конце 2013 года. Были объединены несколько департаментов, в итоге количество госслужащих сократилось на 20%. Также мы сократили количество руководителей при слиянии двух и нескольких управлений.

После перешли к следующему шагу - планомерной работе по сокращению численности в структуре администрации Приморского края. Один из элементов этой работы - введение моратория на прием государственных гражданских служащих. Он действует с 1 января 2014 года. Так, на сегодняшний день мы не взяли ни одного человека на вакантные должности.

Также создана специальная комиссия, которая анализирует работу департаментов, соответствие нагрузки и штатной численности. В ходе такой большой работы мы готовы к сокращению в соответствии с поручениями председателя правительства Дмитрия Медведева и губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Данная работа позволит сократить аппарат и расходы государственных гражданских служащих.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.