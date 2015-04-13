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Выборы в Дальнереченском районе Приморья: пять партий на 20 мандатов

13 Апреля 2015, 10:58 | Приморье

Завершился прием документов от выдвиженцев в депутаты думы Дальнереченского района Приморья, пишет деловая газета "Золотой Рог". Присутствие на выборах в малонаселенном районе партийных списков наложило свой отпечаток на избирательную кампанию: документы для регистрации списка подали и небольшие партии, увидевшие возможность провести своего кандидата и облегчить себе участие в будущих выборах в Законодательное Собрание. Правда, в последний момент от них потребовали предоставить в избирательную комиссию подписи в свою поддержку.

Напомним, что досрочные выборы в Дальнереченском районе назначены в связи с изменениями в федеральном и краевом законодательствах: если раньше районная дума формировалась из глав и депутатов сельских поселений, то теперь депутаты будут избираться напрямую. Имена 20 человек, которые войдут в новую думу, станут известны после намеченного на 17 мая голосования.

Принять участие в выборах изъявили желание пять партий. Список «Единой России» возглавил действующий депутат думы района Константин ДОБРОШЕВСКИЙ; помимо него в списке «ЕР» насчитывается еще четыре депутата нынешнего созыва. Кроме того, в одной из территориальных групп баллотируется экс-глава Дальнереченского района Анатолий ФТОДОСЬЕВ, управлявший территорией в первой половине 2000-ых. Нескольких депутатов из поселений сагитировала в свои ряды «Родина», чей список возглавляет учитель биологии одной из местных школ.

Остальные партии демонстрируют обычный для выборов в сельском районе подход – узнаваемые лица из «местных» во главе списка «разбавлены» предпринимателями, безработными и пенсионерами. Список ЛДПР возглавляет безработный, список КПРФ - пенсионер. Зато еще один участник выборов, «Российская партия пенсионеров за справедливость», может «похвастаться» тем, что ее уполномоченным представителем на выборах стал экс-депутат ЗС ПК и экс-руководитель Лицензионной палаты Приморского края Леонид БЕЛЬТЮКОВ. А финансовыми вопросами, связанными с участием «пенсионеров» в избирательной кампании, будет заниматься еще один бывший краевой парламентарий Игорь КРУТЫХ.  

Кроме того, в 10 одномандатных округах выдвинулось в общей сложности 45 кандидатов, в том числе 12 – в порядке самовыдвижения.

Добавим, что непарламентским партиям пришлось преодолеть дополнительный барьер: как сообщил «Золотому Рогу» источник в избирательном штабе «Родины», за несколько дней до конца приема документов в избиркоме от партии потребовали предоставить подписи избирателей в поддержку списка кандидатов, хотя изначально такого требования не выдвигалось.    

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: законодательство  политика  регистрация  избирком  приморье  депутаты  партии  выборы 



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